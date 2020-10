Una nova tècnica de biomarcadors permet identificar pacients en estadi II de càncer colorectal

Un estudi en què ha participat l'Institut Català d'Oncologia (ICO) demostra la utilitat de la infiltració de limfòcits T (TCR) com a biomarcador de pronòstic en pacients amb càncer colorectal en estadi II amb risc de recaiguda.









La importància de l'estudi rau en el fet que, actualment, aproximadament el 20 per cent dels pacients diagnosticats en estadi II experimenten recaigudes després que se'ls hagi realitzat la cirurgia, i encara no hi ha cap marcador que els identifiqui.





Fins avui, se sabia que la infiltració de les cèl·lules T (un tipus de limfòcit que forma part del sistema immunitari adaptatiu) té un paper important en la supervivència dels pacients amb càncer colorectal. Així doncs, utilitzant la nova tècnica anomenada 'immuno seqüenciació dels TCR', en mostres de més de 600 pacients amb càncer colorectal, els investigadors han volgut comprovar la utilitat d'aquest nou biomarcador. Aquesta nova tècnica mesura tant la quantitat de limfòcits T infiltrants com el seu clonalitat, que és la diversitat de limfòcits que reconeixen dianes diferents.





Utilitzant aquesta nova tècnica d'immuno seqüenciació del TCR 's'han seqüenciat un total de 640 tumors de càncer colorectal de quatre estudis diferents, tres de pacients de l'ICO Hospitalet i un d'Israel.





Així, a través d'aquest nou mètode, a diferència dels anteriors, mitjançant la seqüenciació de les regions TCR (receptor de limfòcits que reconeixen antígens tumorals) s'ha obtingut tant l'abundància de la cèl·lula T que s'infiltra el tumor com l'índex de clonalitat de les mateixes.

Els resultats obtinguts han demostrat que la combinació d'ambdues variables, és a dir, quantitat i clonalitat, s'associen clarament al pronòstic. En aquest sentit, les mostres amb més quantitat de TCR i més diversitat de clons són les que presenten un millor pronòstic de la malaltia.





Segons el cap de el Programa d'Anàlisi de Dades Oncològiques (PADO) de l'ICO-IDIBELL, Víctor Moreno, "el s resultats d'aquest estudi demostren que a nivells més alts de TCR, i una major diversitat de repertori TCR, s'associa a un millor pronòstic en aquest grup específic de pacients on encara no existeixen marcadors clars de recurrència ".





En concret, aquest estudi ha estat una col·laboració liderada pel responsable de el Programa d'Anàlisi de Dades Oncològiques (PADO) de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Víctor Moreno; l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el CIBERESP i Universitat de Barcelona, i el seu equip. En el projecte han participat el grup de recerca liderat per Steven Gruber, de l' 'City of Hope National Medical Center' de Los Angeles (Estats Units); el CEO de l'empresa Adaptive Biotechnologies, Harlan Robins (Estats Units); i Gad Rennert, de Carmel Medical Center and Technion de Haifa (Israel).