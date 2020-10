La vida sentimental de Dolors Delgado: d'un directiu del Corte Inglés a Baltasar Garzón

Dolors Delgado, fiscal general de l'Estat, és un dels personatges més qüestionats del món polític. El seu nomenament com a representant del ministeri fiscal just després d'haver l'exercit el càrrec de Ministra de Justícia a l'executiva de Pere Sánchez va posar en seriosos dubtes la separació de poders. Però en aquest article toca deixar de banda les peripecipas polítiques de Delgado per centrar-se en la seva vida sentimental, que no és menys interessant.









La setmana passada, quan es va decretar el confinament a Madrid, alguns mitjans van revelar que Dolors Delgado havia estat sopant a Càceres amb un dels personatges més mediàtics de la judicatura espanyola: Baltasar Garzón. A més, asseguraven que havien violat la quarantena decretada per Salvador Illa a l'haver sortit de Madrid. Més tard, el jutge inhabilitat es va encarregar de desmentir aquesta informació. "Complim la llei, vam sortir el divendres a les 16.30 i la norma va entrar en vigor a les 10 de la nit", va declarar a OkDiario.





Sigui com sigui, la parella va fugir de la capital abans que fos confinada. Segons va explicar el mateix Garzón a "OkDiario", van estar passant el cap de setmana a casa d'uns amics.





Segons expliquen, la relació entre Delgado i Garzón es va iniciar quan ella va entrar a l'Audiència Nacional el 1993. Sempre hi va haver sintonia en els despatxos i fora d'ells, però res més. En aquell moment, Garzón estava casat amb Maria Rosa Molina, mare dels seus fills Maria, Baltasar i Aurora. D'altra banda, Delgado estava casada amb Jordi Valls Capell, amb qui va tenir dos fills.





Valls és un dels homes forts del Corte Inglés. Segons consta en el seu currículum, va entrar en l'empresa en 2008 i des de llavors ha aconseguit ascendir fins ostentar càrrecs com la direcció de Catalunya. "Dolors és una dona apassionada i amb moltes ganes de viure, Valls és un home temperat i dotat del famós seny català", va dir un amic de la parella a El Mundo. Quan van iniciar la seva relació matrimoni, ella combinava la seva feina de bibliotecària amb els estudis de les oposicions, i Valls treballava en una editorial de publicacions de medicina.





Es van divorciar després de 32 anys. En 2017 Valls es va establir a Barcelona per exercir el seu càrrec de directiu en Cataluyar i només anava a Madrid a veure la seva dona i fills els caps de setmana. A la fin la distància va trencar el matrimoni. Valls va ser nomenat per Victor del Pozo, el conseller delegat nomenat per les germanes Álvarez després de defenestrar al seu cosí Dimas. En un intent per aconseguir el control de la directiva, el nou CEO va posar a Valls, un home de la seva confiança, a la direcció de Catalunya.