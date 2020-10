Els treballadors del transport sanitari inicien una vaga indefinida a partir del dia 9

El sector del transport sanitari de Catalunya inicia aquest divendres, 9 d'octubre, una vaga indefinida com a mesura de protesta en defensa dels seus drets laborals i salarials. Els representants sindicals de sector s'han queixat pel tracte que reben per part del departament de Salut i dels responsables del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els treballadors exigeixen que tant els que depenen de el sector públic com de el sector privat tinguin les mateixes condicions laborables.









Segons el sindicat UGT, mentre els treballadors que depenen del SEM, una empresa pública, tenen millors condicions laborals i salarials i han tingut durant tota la pandèmia unes mesures de seguretat i protecció d'acord amb les normes de seguretat, els de el sector privat treballen en unes condicions molts menys segures.





Per això, han exigit la intervenció de el departament de Salut i del SEM per intentar encarrilar les coses. Totes les parts estaven citades a una reunió telemàtica amb el Tribunal Laboral, a la qual no ha acudit cap representant de l'administració. Davant aquesta absència, per la qual els sindicats considera que des dels dos organismes públics es menysprea als treballadors, els sindicats han decidit mantenir la vaga indefinida que tenien convocada.





Els treballadors de sector han vist com el seu conveni col·lectiu no ha estat actualitzat des de l'any 2012, a més que han patit retallades que els han portat a una pèrdua de 14% del seu sou, que encara no han recuperat.