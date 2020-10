Els multimilionaris van incrementar la seva fortuna després el confinament en un 27,5%

Les grans fortunes van aprofitar el ral·li de les borses per incrementar la seva riquesa en un 27,5% entre maig i juliol, fins a arribar a un nou màxim de 10,2 bilions de dòlars (8,7 bilions d'euros), després que l'impacte de la pandèmia i de les mesures de contenció implementades haguessin fet caure un 6,6% el seu patrimoni entre març de 2019 i abril de 2020, fins a 8 bilions de dòlars (6,8 bilions d'euros), segons un estudi elaborat per UBS i PricewaterhouseCoopers.









Així mateix, mentre que, en tot just unes setmanes entre març i abril, coincidint amb la imposició de mesures de confinament i distanciament social, el nombre de milmilionaris va caure en 43 individus, fins 2.058 grans fortunes, en els mesos següents la xifra va tornar a créixer amb força, fins a assolir un nou rècord de 2.189 milmilionaris, per sobre dels 2.158 comptabilitzats el 2017.





Els autors de l'informe subratllen "la gran polarització" entre les fortunes dels més rics arran de l'impacte de la pandèmia, amb sectors com la indústria i la tecnologia, amb guanys del 44,4% i el 41,3%, respectivament, des d'abril, com els més beneficiats per la recuperació en 'V' dels mercats, en contrast amb els increments del 12,8% i del 13,2% entre els serveis financers i el 'totxo'.





En aquest sentit, entre 2018 i els primers set mesos de 2020, la riquesa dels milmilionaris tecnològics créixer un 42,5%, fins 1,8 bilions de dòlars (1,5 bilions d'euros) impulsats pel ral·li de les accions de l' sector, mentre que els rics del sector sanitari van veure créixer el seu patrimoni un 50,3%, fins a 658.600 milions de dòlars (560.313.000 d'euros) davant la carrera per descobrir nous medicaments i les innovacions mèdiques.





En contrast, el conjunt de milmilionaris va veure créixer únicament un 19,1% la seva riquesa des 2018, fins a 10,2 bilions de dòlars, amb un increment del 10% o menys en segments com l'oci, els serveis financers o l'immobiliari.





"És un moment de canvis accelerats, reflectit en la polarització de fortunes dels milmilionaris", assenyala l'estudi en referència a la molt diferent evolució de les fortunes en funció dels sectors de procedència, amb aquells "al costat equivocat" de la economia, de la tecnologia i de les tendències socials i mediambientals sent cada vegada menys rics.





"La Covid-19 ha accelerat aquesta tendència dramàticament. Capejant la tempesta, els multimilionaris innovadors van poder avançar decisivament en l'augment de la seva riquesa, mentre que la d'altres va caure", adverteix l'estudi.





D'aquesta manera, els milmilionaris identificats en l'estudi com innovadors i disruptors van veure créixer les seves fortunes una mitjana del 17% des 2018, fins a 5,3 bilions de dòlars (4,5 bilions d'euros), mentre que els rics tradicionals van augmentar el seu patrimoni un 6% en el mateix període de temps, fins a 3,7 bilions de dòlars (3,1 bilions d'euros).