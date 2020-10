El pla de Sánchez per a la recuperació: mobilitzar 72.000 milions en tres anys i crear 800.000 llocs de treball

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el 'Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola' mobilitzarà 72.000 milions d'euros dels fons europeus en els pròxims tres anys, període en el qual aportarà un creixement de 2,5 punts percentuals de PIB a l'any i crearà en conjunt més de 800.000 llocs de treball.









Així ho ha anunciat Sánchez durant la videoconferència per presentar el pla, a la qual s'han connectat tots els membres de l'Executiu, la patronal i els sindicats, així com els ambaixadors dels 27 països membres de la UE i nombrosos representants de la societat civil .





Sánchez ha destacat que el pla busca la "modernització" d'Espanya i un creixement "inclusiu", per al que ha detallat que dels 140.000 milions d'euros, el 11% del PIB, que rebrà Espanya entre 2021 i 2026, amb el Pla de Recuperació es mobilitzaran 72.000 milions els tres primers anys, procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (59.000 milions) i de el fons 'React-Eu' (12.400 milions).





A això se sumen els més de 79.000 milions previstos dels fons estructurals i de la Política Agrària Comuna (PAC) per 2021-2027.





En concret, la inversió verda vinculada a la transició ecològica representarà més de el 37% del total del pla i la digital a prop del 33%, ha precisat Sánchez, que ha indicat que l'objectiu és crear milers de llocs de treballs, milers d'empreses i augmentar la mida de pimes.





D'aquesta manera, ha apuntat que l'efecte multiplicador de la "modernització" de el pla generarà més de 2,5 punts percentuals addicionals de creixement del PIB en els pròxims tres anys i crearà més de 800.000 llocs de treball en el període.





27.000 MILIONS AVANÇATS EN ELS PRESSUPOSTOS





Sánchez ha indicat que la recuperació necessita de la mobilització de "totes les energies nacionals", i ha demanat que el Pla de Recuperació es posi en marxa "com més aviat" i accelerar el calendari, cosa que només veu possible presentant els Pressupostos, als que avançarà 27.000 milions del pla de recuperació. Això permetrà accelerar l'execució de el pla i més enllà del termini que marca la UE per als pagaments, ha assegurat.





El pla fixa els objectius i programes en què es plasmen els fons europeus de 140.000 milions d'euros concedits a Espanya i per al desenvolupament s'aprovarà un reial decret llei que agilitzarà la tramitació eliminant traves administratives.





Basat en quatre eixos transversals (transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat de gènere), el pla impulsarà 25.000 milions d'euros dels fons europeus en 2021, preveu la creació de més de 65.000 places d'educació infantil, 1.460 unitats de acompanyament per a atenció d'alumnat vulnerable o la formació en capacitats digitals de el 80% de la població.





També accelerarà en un 40% els objectius quantitatius de el Pla Nacional d'Energia i Clima, avançant a 2023 els objectius de 2025.