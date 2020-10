Galán, president d'Iberdrola, creu que cal "combinar la revolució verda i la digital, com a peces clau de la recuperació econòmica"

Accelerar el procés de descarbonització i de digitalització, en línia amb el full de ruta de la Unió Europea, és per a Iberdrola l'únic camí possible cap a la recuperació. Així ho ha reiterat avui el seu president, Ignacio Galán, durant la seva intervenció al Digital Summit organitzat anualment per la companyia -aquest any de forma virtual-, amb l'objectiu d'analitzar les últimes tendències en digitalització.









Durant la seva intervenció, Galán ha afirmat que "hem d'elevar l'ambició per combinar la revolució verda i la digital, peces clau de la recuperació econòmica" i "accelerar la descarbonització del transport, el segment residencial i la indústria per deixar un món millor i més sostenible a les noves generacions, en què la digitalització juga un paper essencial ".

El president de la companyia ha posat de manifest com en situacions climàtiques extremes o en crisi com la pandèmia de la COVID-19 es mostren els avantatges de la digitalització: "les inversions realitzades en els darrers anys ens han permès mantenir les nostres operacions i projectes en marxa, garantint alhora la seguretat del nostre empleats i socis ". A tall d'exemple, Galán ha explicat com el procés de digitalització de les xarxes elèctriques a Espanya va permetre restaurar el servei a 300.000 clients en una hora, durant la DANA que va assolar Múrcia i la Comunitat Valenciana fa un any.

Iberdrola considera que no hi ha transformació digital si no es dóna un canvi cultural, amb noves formes de treballar i noves eines.

En aquest sentit, Galán ha destacat la necessitat de seguir sent més innovadors, més eficients i més orientats a client. La companyia maximitza l'ús de la tecnologia en aquells àmbits de negoci que aporten valor, bé millorant els processos i la productivitat dels seus actius o aconseguint més eficiència en les seves activitats.

La importància d'aquest enfocament ha estat destacada pel ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, que ha intervingut en el Digital Summit d'Iberdrola, juntament amb la secretària d'Estat de Digitalització i IA, Carme Artigas.

Blockchain, robòtica, realitat augmentada ... les noves tecnologies a Iberdrola

La innovació és part de l'ADN d'Iberdrola i així s'ha evidenciat en aquest Digital Summit, en què també han participat institucions com el MIT (Massachusetts Institute of Technology) i companyies com TikTok (ByteDance), Twitter, Microsoft, LinkedIn, Google, IBM i EVO.

La companyia gestiona digitalment des de fa anys els seus actius de generació elèctrica i ha transformat les seves xarxes en intel·ligents amb eines digitals i intel·ligència artificial. Així mateix, aplica les últimes tecnologies en totes les seves activitats.

2.000 milions d'euros destinats a R + D + I

La innovació és l'eina principal d'Iberdrola per garantir la seva sostenibilitat, eficiència i competitivitat.

La companyia ha destinat 2.000 milions d'euros a innovació en l'última dècada, després d'haver incrementat els recursos d'aquesta àrea un 115% anualment en els últims deu anys. Aquestes activitats l'han convertit en la utility més innovadora d'Espanya i la tercera del món per inversions en R + D + I, d'acord amb la Comissió Europea.

Iberdrola se situa al capdavant de l'ús de tecnologies digitals i es prepara per afrontar una nova era en la qual les eines disruptives seran clau en tots els negocis.

Com a exemple d'aquesta aposta, la companyia acaba d'anunciar el llançament del seu Global Smartgrid Innovation Hub, un centre ubicat a Bilbao que actuarà com a plataforma tractora de la innovació, combinant la seva capacitat tecnològica amb la de proveïdors, col·laboradors i startups de tot el món.

Aquest hub arrencarà a la primavera de 2021 i ja ha identificat més de 120 projectes d'innovació per a la seva implementació a futur per valor de 110 milions d'euros. Les línies de treball, d'àmbit internacional, permetran el desenvolupament i desplegament de solucions innovadores per a l'activitat de xarxes elèctriques d'Iberdrola al món.