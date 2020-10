Stephen Miller, un dels principals assessors de Donald Trump, dona positiu per coronavirus

Un dels principals assessors del president dels Estats Units, Stephen Miller, ha confirmat que ha donat positiu per coronavirus en la prova diagnòstica, segons ha informat ell mateix a través d'un comunicat.













"Aquests cinc dies he teletreballat, m'he aïllat i vaig donar negatiu fins ahir. Avui he donat positiu per covid-19 i estic en quarantena", ha dit Miller, conegut per ser un dels assessors del president Trump en matèria d'immigració.





Miller és l'últim cas d'una àmplia llista de positius dins l'administració Trump, entre els quals destaquen la portaveu de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, i els seus dos ajudants Karoline Leavitt i Chad Gilmartin.





McEnany ha reconegut aquest dimarts a Fox News que "òbviament hi ha un brot a la Casa Blanca", i ha confirmat que Miller es troba "bé" després de conèixer els resultats de la prova.





Entre els càrrecs de confiança del president que també han donat positiu es troben el cap de campanya, Bill Stepien; la consellera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway; o la presidenta de la Convenció Nacional Republicana, Ronna McDaniel.





En aquest sentit, diversos treballadors del gabinet de premsa han començat a teletreballar. No obstant això, els treballadors considerats "essencials" continuen a la Casa Blanca.





Trump va sortir aquest dilluns de l'hospital militar Walter Reed de Washington, després d'estar ingressat tres dies durant els quals s'ha especulat molt sobre el seu estat de salut arran dels informes contradictoris de la Casa Blanca.





No obstant això, el pressent dels Estats Units va assegurar que se sentia en plenes condicions, "millor que fa 20 anys", i preparat per continuar amb la campanya electoral i liderar el país.