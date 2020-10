El TSJM rebutja el tancament de Madrid que va imposar Sanitat perquè afecta els drets fonamentals

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha denegat en una interlocutòria la ratificació de les mesures acordades per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, per la qual s'estableixen mesures preventives en determinats municipis de la regió en execució de l'Ordre del ministre de Sanitat per la qual s'aproven actuacions coordinades en salut pública.









En un acte, els magistrats precisen en la seva resolució que "s'està davant d'un marc legal que difereix substancialment de què va ser objecte d'anàlisi, coincidint amb la ratificació de les mesures sobre àrees sanitàries, de 24 de setembre i 1 d'octubre".





Argumenta que com reconeix el mateix lletrat de la Comunitat de Madrid, el que es sol·licita en aquesta ocasió és "la ratificació del mandat obligat del ministre de Sanitat pel qual s'aprova la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a respondre davant de situacions d'especial risc per transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-COV-2 ".





"Aquesta Ordre del ministre de Sanitat es dicta a l'empara de l'article 65 de la Llei 16/2003 de Cohesió i Qualitat de Sistema Nacional de Salut. D'acord amb això, el ministre de Sanitat aprova la declaració d'actuacions coordinades en salut pública aprovades en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, obligant amb això a les comunitats autònomes destinatàries ", assenyala el TSJM.





La resolució aclareix que és l'article 65 de la referida llei el que cita l'acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut i l'Ordre comunicada de 30 de setembre de 2020 com únic títol legal habilitant de la potestat administrativa exercida en l'esment de l'esmentat acord i l'emissió de l'Ordre comunicada, l'execució porta a terme la Comunitat de Madrid.