El Tribunal de Justícia de la UE desestima el recurs de cassació que va presentar Junqueras

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desestimat aquest dijous el recurs de cassació presentat per l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, per la interlocutòria que li va negar mesures cautelars contra la decisió de Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó a l'Eurocambra i va rebutjar també mesures urgents per protegir la seva immunitat parlamentària.













En l'acte comunicat aquest dijous, la vicepresidenta del Tribunal europeu, Rosario Silva de Lapuerta, considera que el Parlament Europeu no resulta competent per posar en qüestió la regularitat de la vacant de l'escó derivada de l'anul·lació del mandat, una decisió que deriva de la aplicació del dret nacional per les autoritats nacionals.





Així, explica el tribunal amb seu a Luxemburg, no correspon al Parlament europeu comprovar el respecte del procediment previst pel Dret nacional en la matèria, ja que aquesta facultat correspon "exclusivament als òrgans jurisdiccionals nacionals competents".





Tampoc li correspon comprovar la conformitat amb el Dret de la Unió, afegeix l'acte, perquè també aquesta qüestió correspon als òrgans nacionals.