Els MIR convoquen una nova vaga de cinc dies per la inacció de Salut

El portaveu del comitè de vaga dels metges interns residents (MIR) de Catalunya, Àlex Mayer, ha anunciat que tornen a convocar, al costat del sindicat Metges de Catalunya (MC), cinc dies de vaga.









L'atur es durà a terme entre els dies 19 i 23 d'octubre i els metges exigeixen que la Conselleria de Salut actuï: "Necessitem que la gent de el departament es posi mans a l'obra".





Mayer ha concretat que la protesta es prolongarà mentre el departament "no fixa els criteris i faciliti els recursos" que facin possible un acord amb l'Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals.





A l'ésser preguntat per una possible data per reprendre les negociacions amb l'ICS i les patronals, Mayer ha comentat que "no hi ha previsió, hi ha predisposició" per la seva part però que encara no hi ha negociacions planificades.





Sobre la proposta que fan per frenar la vaga, Mayer ha argumentat que mantindran les reclamacions de l'última reunió perquè considera que és el mínim a exigir: "El nostre document és un document de mínims".





"La precarietat laboral i retributiva dels residents és objectiva i és incomprensible que, davant el dèficit de facultatius de el sistema sanitari públic, no es promogui la captació i la retenció de el jove talent mèdic", ha criticat l'organització de la vaga en un comunicat de MC.