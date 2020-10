Naturgy i Sonatrach renegocien les condicions comercials dels contractes de gas

Naturgy i Sonatrach han arribat a un acord per revisar les condicions comercials dels diferents contractes de gas existents entre les part s, segons ha informat l'energètica presidida per Francisco Reynés a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Aquest acord, que revisa les disposicions sobre preus, volum i durada, demostra la voluntat de Sonatrach i Naturgy d'ampliar la seva associació a llarg termini iniciada fa dècades i posa de manifest la voluntat de les dues companyies de consolidar la seva aliança estratègica i històrica a llarg termini .





En el context de la visita institucional realitzada pel Govern espanyol a Algèria, el president de Naturgy, Francisco Reynés, i el president i conseller de Sonatrach, Toufik Hakkar, s'han reunit a Alger després de signar la revisió de les condicions comercials dels contractes de subministrament de gas.





L'acord sobre aquestes modificacions reforça l'aliança de Naturgy i Sonatrach, la relació comercial data des de 1970 i comparteixen accionariat en el gasoducte Medgaz, que connecta els dos països, amb el 49% i 51%, respectivament.





En aquesta reunió, els dos directius van exposar les possibilitats de cooperació futura entre les dues companyies i sobre les millors formes d'expandir les seves relacions comercials.





Hakkar ha explicat que la indústria del petroli i el gas s'ha vist "fortament afectada" per la pandèmia de la Covid-19. "Sonatrach està superant, en estreta col·laboració amb els seus clients, els efectes d'aquesta pandèmia a les activitats comercials. L'acord assolit entre Sonatrach i Naturgy reflecteix el caràcter estratègic de la relació a llarg termini i de confiança que els uneix i amb la qual pretenen consolidar la seva posició en el mercat espanyol ", ha ressaltat.





Per la seva banda, Reynés ha indicat que aquest acord demostra "la voluntat de Sonatrach i Naturgy de continuar la seva partenariat a llarg termini, iniciat fa dècades". "Aquesta aliança estratègica és clau per al subministrament de gas competitiu i segur al mercat espanyol, i per tant clau per al desenvolupament econòmic i social d'ambdós països", ha afegit.