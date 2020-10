Mas, Puigdemont i Torra demanen la mediació internacional per afrontar el conflicte polític

Els expresidents de la Generalitat Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra han apel·lat a el diàleg, la negociació i la mediació internacional per afrontar el conflicte polític català davant d'una Estat que aplica una "repressió" que els ha portat a ser destituïts o inhabilitats en el càrrec.









Els tres han comparegut conjuntament a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, on han llegit un manifest en anglès, francès i català, el mateix dia en què el Rei ha viatjat a Barcelona per participar en el lliurament de premis de BNEW Barcelona New Economic Week acompanyat del president de Govern, Pedro Sánchez.





"Tots tres, represaliats per l'Estat. Els tres vam ser elegits legal i democràticament com a conseqüència dels mandats a les urnes i de decisions al Parlament, i els tres vam patir persecució judicial i econòmica" amb causes obertes o que volen portar a la justícia europea, ha subratllat Mas, destacant que és la justícia en la qual confien.





De fet, Torra ha anunciat que acudirà directament al Tribunal Europeu dels Drets Humans un cop el Tribunal Constitucional (TC) decideixi sobre el recurs que ha presentat després de la seva inhabilitació per part de Tribunal Suprem.





Per Puigdemont, és una "vergonya" el seu cessament per part de l'Estat, i després de sostenir que aquesta situació supera els partits, ha aventurat que altres presidents de la Generalitat poden ser víctimes de l'actuació de l'Estat.





Per això, ha insistit en la importància de la mediació internacional i en no renunciar-hi, després d'argumentar que tots els conflictes de el món han requerit de la mediació. "No és un regal, és una conquesta, i l'hem de guanyar", ha recalcat Mas, en la mateixa línia que Puigdemont, i també creu que les properes eleccions són una oportunitat per als independentistes d'ampliar la seva majoria i evidenciar que el conflicte català persisteix i s'ha de resoldre.





Els tres defensen que sempre han estat pel diàleg i la democràcia, però asseguren que se'ls ha aplicat una justícia de part: "El país té també presos polítics i exiliats. Això no és justícia. Només té un nom, repressió política".





AUTODETERMINACIÓ I AMNISTIA

Malgrat reclamar diàleg, han coincidit a mostrar el seu escepticisme en el resultat de la taula de negociació, al que Torra ha reclamat de nou la necessitat que el Govern inclogui en l'ordre del dia el dret a l'autodeterminació i l'amnistia.





"En el diàleg com a concepte militem tots, no a la tertúlia", ha apuntat Puigdemont, que considera que Catalunya disposa ara de menys competències i recursos que abans que comencés a reunir la taula de diàleg.





Mas veu lluny la possibilitat que la taula serveixi per resoldre el conflicte català, però ha deixat clar que no serà la part catalana la que renunciï a la bandera del diàleg.





Al preguntar-li sobre el repte de l'independentisme de superar el 50% dels vots en les eleccions, Puigdemont ha apel·lat a totes les forces independentistes a donar una resposta si superen aquest llindar: "Què farem si som més del 50%? ¿Farem el mateix que quan érem el 47,5%? ".





També s'ha referit a això l'expresident Mas, que ha recordat que els comuns no s'han deixat comptar en el si o en el no en el camp independentista, pel que ha emplaçat a intentar superar la barrera del 50% sense els seus vots, i ha afegit que si s'aconsegueix s'ha de tenir en compte que el suport a la independència és fins i tot superior perquè "no tots els comuns voten no".





FIGURA DEL REI

Puigdemont també s'ha referit a Rei, a què ha definit com "un representant d'una monarquia que va decidir el règim franquista, i l'ha acusat d'intentar perjudicar a tots els catalans després de l'1-O encoratjant la fuga d'empreses de Catalunya.





Després d'assegurar que tenien en agenda aquesta compareixença des de fa temps, i que no creu que els hagin volgut contraprogramar, ha confiat que els catalans miraran més "als presidents de la Generalitat condemnats, destituïts o inhabilitats per mandat d'aquest Rei, que al el que fa "Felip VI a la capital catalana.





Per Mas, és simptomàtic que el Rei no tingui interès a conèixer l'opinió i en dialogar amb els tres: "No hi ha voluntat de diàleg real en les màximes instàncies de l'Estat. Si ho hagués, l'Estat actuaria diferent. El conflicte entre Catalunya i l'Estat va més enllà d'un Govern, sigui del color que sigui ".