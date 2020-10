La Generalitat demana al Govern central 5.000 milions per destinar-los a sanitat

El ple de Parlament ha aprovat una proposta de resolució de JxCat i ERC que demana a la Generalitat negociar amb el Govern central una transferència de recursos per augmentar en 5.000 milions d'euros el pressupost destinat a salut en els pròxims cinc anys.









La resolució, que ha sortit endavant amb el vot favorable de JxCat, ERC i els comuns, el rebuig de PSC-Units i l'abstenció de Cs, CUP i PP, és una de les que s'ha aprovat en el ple monogràfic sobre la situació sanitària pel coronavirus.





La proposta també reclama requerir el Govern "el finançament necessari per ajudar els sectors econòmics i als territoris més afectats per les mesures restrictives de l'activitat econòmica", garantir la transferència de recursos extraordinaris Covid per part de l'Estat durant el 2021 i treballar per aconseguir el màxim de fons europeus que arribin a Catalunya amb l'objectiu que superin els 30.000 milions.





En una altra iniciativa presentada per JxCat i aprovada amb l'abstenció de la CUP i el rebuig de PSC, la Cambra catalana ha demanat prioritzar les polítiques públiques de recerca en salut per combatre el coronavirus.





15 MILIONS A INVESTIGACIÓ

Així mateix, una de PSC, que ha sortit endavant amb l'abstenció dels socis de Govern, insta la Generalitat a destinar 15 milions d'euros entre 2020, 2021 i 2022 a projectes d'investigació en salut i específicament del coronavirus.





També s'ha aprovat una resolució de la CUP que reclama a la Generalitat que dugui a terme una reforma de l'IRPF en un termini de tres mesos, que augmenti la tributació als que ingressen anualment més de 60.000 euros, i dedicar els ingressos que es derivin a l'atenció primària de la sanitat pública, i ha sortit endavant amb el vot favorable d'ERC, comuns i CUP, l'abstenció de JxCat i el PSC, i en contra de Cs i el PP.





Una altra de les propostes aprovades, presentada pel PP i que ha prosperat per unanimitat, exigeix a la Generalitat realitzar les modificacions necessàries dels Pressupostos catalans del 2020 per atendre les necessitats causades pel coronavirus i impulsar "plans de xoc per recuperar part de la activitat ordinària de sistema sanitari perduda durant la pandèmia ".





PACTE NACIONAL PER LA SALUT PÚBLICA

El ple ha aprovat diverses propostes que exigeixen a la Generalitat impulsar un Pacte Nacional per la Salut Pública, com una de JxCat i ERC, que planteja incloure a representants de la ciutadania, associacions de pacients, professionals, proveïdors, món local i administracions.





En la mateixa línia s'ha aprovat per unanimitat una dels comuns que planteja que aquest pacte inclogui que no es facin més retallades en el sistema sanitari, un pressupost per a la sanitat que arribi al 7% del PIB català, reforçar l'atenció primària i comunitària , dignificar la professió dels sanitaris, "aclarir l'actual sistema sanitari, garantint un control públic i efectiu de tots els serveis i recursos", i reforçar polítiques de salut pública.





ESCOLA, servei essencial

A més, la Cambra catalana ha demanat que la Generalitat consideri les escoles com a servei essencial en situació de pandèmia, com proposaven JxCat i ERC, i reconèixer als Centres d'Atenció Primària (CAP) com a "centres d'especial rellevància" i establir protocols d'atenció diferenciats, com plantejava una iniciativa de Cs.





En una altra resolució d'ERC, aprovada amb el vot favorable dels socis de Govern, el rebuig de Cs, PSC, comuns i PP, i l'abstenció de la CUP, afirma que "l'acord entre la Comunitat de Madrid i el Govern de l'Estat arriba tard, és insuficient, i vol uniformar i homogeneïtzar la resposta a la pandèmia en tots els territoris a conseqüència d'una batalla política ".