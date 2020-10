El coronavirus ha generat quadres depressius, abús d'alcohol, traumes i alteracions mentals

Després d'aquests mesos de pandèmia de Covid-19, part de la població ha perdut la sensació de control del seu estat de benestar, cosa que ha afectat directament a l'equilibri emocional, de fet, segons explica Beatriz Mora, coordinadora de Psicologia de la Clínica López Ibor, són molts els problemes generats arran d'aquesta situació com quadres depressius, abús d'alcohol i d'altres substàncies, trastorns d'estrès posttraumàtic, i moltes altres alteracions mentals i de comportament.









"Els efectes psicològics negatius que han incidit en la nostra salut mental amb motiu de la pandèmia, els podem resumir en la pèrdua de control sobre la nostra pròpia estabilitat emocional, la incertesa a la qual encara avui seguim sotmesos, i la sensació de vulnerabilitat de la nostra integritat física ", explica amb motiu de la celebració aquest dissabte del Dia Mundial de la Salut Mental.





Aquestes sensacions, assenyala, "han generat una finta en la nostra forma de veure el món que en ocasions mereix ser atès per professionals de la salut mental". Precisament, en aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'afirma que s'espera que les necessitats de suport psicosocial i en matèria de salut mental augmentaran considerablement en els propers mesos i anys.





"Els dubtes sobre les nostres pròpies vides i la dels nostres éssers estimats, sobre com podem evitar contagis, el temut repunt pandèmic que estem vivint i, en nombroses ocasions, els nostres pensaments recurrents negatius, ens envaeixen de desconcert i de vegades de desesperació davant d'una situació desconeguda i nova, de la qual encara no tenim una certesa segura ", afirma Mora.





És per això que, continua, "totes aquestes percepcions amb les seves alteracions emocionals i pensaments recurrents negatius poden provocar desajustos en la nostra salut i en la continuïtat i gaudi de les activitats de la nostra vida diària".





En el cas concret de COVID-19, el trauma psíquic de no poder acomiadar-se dels éssers estimats, l'aïllament, la por al contagi o la pèrdua de l'ocupació són situacions que poden posar en risc l'equilibri mental. Per això, conclou, "la interpretació que fem d'aquesta situació i de les seves conseqüències, així com la forma d'afrontar-la pot ajudar-nos a reduir el risc de patir aquestes alteracions en la nostra salut mental".





Avui se celebra, una data que enguany adquireix una especial importància amb motiu de les nombroses conseqüències psicològiques que està deixant aquesta pandèmia en la població.