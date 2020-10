El Vaticà implanta normes més estrictes per garantir la transparència

El Vaticà ha implantat controls més estrictes en les activitats financeres, sobretot en aquelles que superin els 10.000 euros, amb una legislació que obliga a identificar l'origen de diners per evitar precisament que es colin en la seva economia quantitats d'origen il·lícit i garantir així la transparència i la vigilància.













Segons ha informat l'oficina de premsa del Vaticà en un comunicat de premsa, el president del Governatorato de l'Estat de la Ciutat de Vaticà, el Cardenal Giuseppe Bertello, ha aprovat un decret, amb data de el 9 d'octubre de 2020, per prevenir els delictes de blanqueig de diners i finançament del terrorisme.





La nova regulació modifica la Llei XVIII de el 8 d'octubre de 2013 sobre aquestes matèries i s'emmarca en les reformes empreses pel Papa Francesc perquè les activitats econòmiques vaticanes s'ajustin als paràmetres internacionals de transparència i legalitat.





D'aquesta manera, els controls sobre les operacions financeres, com poden ser operacions immobiliàries o de comercialització d'obres d'art, iguals o superiors als 10.000 euros, seran més exhaustius. Així, les persones jurídiques, institucions jurídiques, etcètera, amb seu a territori sobirà vaticà, o inscrites en el registre de l'Estat, estan obligades a registrar, actualitzar i conservar durant al menys 10 anys tots els documents, dades i informacions relatives a la seva naturalesa i activitat.





També han de proporcionar aquesta documentació, dades i informació quan se'ls demani per part de la justícia del Vaticà o de l'Autoritat d'Informació Financera (AIF), l'organisme creat per Benet XVI el 2010 per vigilar de les activitats financeres. El principal objectiu és prevenir o detectar actuacions il·lícites de blanqueig de diners o de finançament del terrorisme.





La AIF s'erigeix com l'organisme de vigilància sobre les activitats financeres desenvolupades al territori sobirà de l'Estat de la Ciutat de Vaticà que haurà també avaluar els riscos de cada operació. A partir d'ara, les persones jurídiques i institucions que desenvolupen la seva activitat en territori vaticà tindran l'obligació d'identificar, avaluar, gestionar i evitar el risc que es produeixin casos de blanqueig de diners o finançament del terrorisme.





En el cas d'operacions que abastin a tercers països amb alt risc, recollits en una llista publicada per l'Autoritat d'Informació Financera, les persones jurídiques i institucions han d'aplicar un seguit de mesures preventives dirigides a obtenir la màxima informació sobre l'origen de fons i patrimoni de client.





En una entrevista concedida als mitjans de comunicació oficials del Vaticà, el president de l'Autoritat d'Informació Financera, Carmelo Barbagallo, ha explicat que amb aquesta reforma de la Llei XVIII l'ordenament jurídic vaticà s'ajusta "als millors estàndards internacionals".