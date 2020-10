Hisenda posposa la reforma fiscal a la fi de la pandèmia i de moment preveu només "ajustos"

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha explicat que l'Executiu no abordarà la reforma estructural de sistema fiscal fins que no acabi la pandèmia del Covid-19 però sí plantejarà "en el moment immediat alguns ajustos per preservar l'Estat del benestar ".













En una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge, ha explicat que el Govern estudia informes sobre una l'IVA en l'educació i la sanitat privada, a més de sobre la revisió dels beneficis fiscals de plans privats de pensions: "Però encara no hem pres la decisió sobre quins seran els elements objecte d'ajust ".





Preguntada per si és prioritari apujar impostos, ha contestat: "No crec que la fiscalitat en si mateixa sigui un objectiu, sinó un instrument d'igualtat. I en un moment d'incertesa, cal enviar un missatge de certesa".





"Les reformes profundes, que afecten el model productiu, a l'estructura, com ara a l'impost de societats, és lògic i raonable que ho aplacem a aquest moment i per tant, esperem a que passi aquesta tempesta", ha assegurat.





El Govern --ha dit-- vol reformar el sistema fiscal perquè tingui "un millor rendiment, sigui més redistributiu, més progressiu, més just", i aposta per abordar aquesta reforma amb l'assessorament d'un comitè d'experts.





Pel que fa a la recaptació tributària, ha detallat que ha disminuït un 7,7% en termes homogenis fins a l'agost, però que aquest mes la baixada va ser del 4,2%: "No creixen, cauen menys. Cal esperar al pagament fraccionat de societats d'octubre ".





PENSIONS





També ha mantingut que el compromís de Govern és actualitzar les pensions segons l'Índex de Preus de Consum (IPC), mentre que per a un augment del sou dels funcionaris en aquests mateixos termes caldrà "parlar amb els sindicats, a veure quines són les seves prioritats ".





Ha defensat l'habilitació del fons de 16.000 milions per a la recuperació que l'Executiu va posar en marxa abans de derogar la senda de dèficit: "El Govern no ha dit 'supeneu les regles fiscals i endeuteu-vos', sinó que el que ha fet és endeutar-se ell perquè les comunitats no tinguessin els seus comptes deteriorades".





Ha negat que controlar la despesa fos un objectiu de Govern, que estava centrat en "resoldre la situació de la pandèmia, en donar recursos a les comunitats, que la Seguretat Social també comptés amb recursos per poder bonificar les cotitzacions i tot el que impliquen els ERTO".





I ha destacat que en el segon trimestre es va registrar una "caiguda històrica, però en el tercer s'està veient com la recuperació a poc a poc s'ha anat assentant i avui no té res a veure l'escenari" d'abril.





PRESSUPOSTOS





Durant la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), van a posar-se en contacte amb tots els partits per mostrar-los "la proposta de pressupost, escoltar quines són les aportacions, els suggeriments i veure quin és l'àmbit d'acord que hi pugui haver" .





Ha defensat que, en uns comptes públics amb 27.000 milions més i 31.000 milions de transferències a la Seguretat Social i les comunitats autònomes, "el Govern no està tan pendent com els governs anteriors de a qui li posa el dèficit, en termes de qui paga la factura, sinó del que cal fer ", amb augments en les partides d'educació, sanitat i atenció a la tercera edat.





A més, ha avançat que si hi ha voluntat d'acord pot arribar-se a la fi de la legislatura amb un nou model de finançament autonòmic aprovat: "I crec que quan es debati el finançament autonòmic serà també necessari tractar l'abordatge que tenen el deute actual, que suporten algunes comunitats o la totalitat, i de quina manera, de forma justa es pot afrontar aquesta situació sense que provoqui greuge entre els diferents territoris ".