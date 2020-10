Així ha estat l'acte amb motiu del dia de la Hispanitat

@CasaReal





Els Reis, la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia, han estat l'eix central de l'acte de celebració amb motiu del Dia de la Hispanitat a Madrid.





Segons ha informat Moncloa com homenatge a tots els participants en la lluita contra la pandèmia, a més de la representació de les Forces Armades, també van estar presents membres d'organismes civils, com el Cos Nacional de Policia, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, el SUMMA, el ERICAM, el Cos d'Agents Forestals de la CAM, el Samur, la Policia Municipal de Madrid i el Cos de Bombers, tant de l'Ajuntament com de la Comunitat de Madrid. A tots ells el Rei, Felip VI, els va fer la seva protocol·lari salutació militar.









La seva presència també ha cohabitat amb la desfilada de la Legió.









La Patrulla Àguila sí que va fer el seu tradicional passada durant l'homenatge als caiguts.









El president de el govern ha acompanyat en tot moment a el Cap de l'Estat.









De fet ha estat acompanyat per la ministra, Margarita Roure, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ajudo i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.





Protegits de el sol les autoritats ha ocupat el seu lloc que per protocol els pertocava ja la cita han acudit pràcticament tots els presidents autonòmics, com Núñez Feijóo.













Minuts abans de l'acte de la Diada Nacional s'han produït grupets, entre el qual ha destacat el format pel vicepresident, Pablo Iglesias i el president de Tribunal Suprem, Carlos Lesmes . Que han donat lloc a tot tipus de comentaris entre els presents.









La celebració de la Festa Nacional va tenir lloc a la plaça de l'Armeria del Palau Reial. Tots els actes que normalment es produeixen en diferents punts de Madrid es van concentrar en aquest escenari.





Una de les trobades més esperats era el de Pere Sánchez i Isabel Díaz Ayuso, dies després que el Govern decretés l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. La presidenta regional va arribar acompanyada de l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, i es van reunir amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el JEMAD, Miguel Ángel Villaroya. Minuts després apareixia el president de Govern, que va saludar Ayuso amb l'habitual gest de mà en el pit per després tot just intercanviar paraules amb la presidenta. En aquest rotllana van trencar el gel Robles, el JEMAD i Almeida.





A continuació irrompien els Reis i les seves filles, la princesa d'Astúries i la infanta Sofia, a la plaça de l'Armeria. L'Executiu a el complet portava temps al seu lloc. Unides Podem amb el vicepresident segon, Pablo Iglesias, van estar presents per primera vegada a la Festa Nacional i ho van fer formant part del primer Govern de coalició.





La línia de salutacions de Rei va transcórrer amb total normalitat, tot i que el semblant d'Esglésies va ser en tot moment molt seriós. Altres ministres de la formació estatge com Irene Montero, Yolanda Díaz i fins i tot Manuel Castells es van unir a el gest de la mà al pit per saludar amb més efusivitat a l'Rei, mentre que Alberto Garzón va fer un gest de salutació amb el cap.





La resta de ministres, començant per la vicepresidenta primera Carmen Calvo, i la tercera i quarta, Nadia Calviño i Teresa Ribera, van ser saludant el monarca.









L'acte va començar amb l'himne nacional i els silencis de la immensa plaça de l'Armeria es veien interromputs pels crits de manifestants de Visca el Rei "i" Sánchez dimissió "





Van acudir tots els presidents autonòmics amb l'excepció de cinc comunitats. No van estar ni el president en funcions de Catalunya, Pere Aragonès, ni tampoc el lehendakari Íñigo Urkullu; però tampoc els presidents d'Aragó i les Balears, Javier Lambán (per motius de salut) i Francina Armengol, ni el de Múrcia, Fernando López Miras, per haver estat en contacte amb un positiu per coronavirus.













Pel que fa a la desfilada, només van participar unitats ubicades a Madrid, amb l'excepció de la Legió que, amb motiu del seu centenari, va tenir un protagonisme especial. A la parada militar van participar 527 efectius, hi va haver una Unitat de Música i vuit seccions corresponents a la Guàrdia Reial, l'Acadèmia Central de la Defensa, el Regiment "Immemorial de Rei" nº1, l'Agrupació d'Infanteria de Marina, l'Esquadrilla d'Honors de l' exèrcit de l'Aire, la Unitat Militar d'Emergències, l'Agrupació de Reserva i Seguretat de la Guàrdia Civil, i la Legió.