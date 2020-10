Inquietud entre els empresaris davant els intents de Podemos de canviar el model d'Estat

La classe empresarial ha començat a mostrar la seva preocupació pels signes que han detectat en els últims temps en el si de Govern i que han identificat com un intent de canviar el model d'Estat que es va instaurar en la transició.









Molts dels dirigents de les principals empreses espanyoles veuen amb inquietud com les declaracions d'alguns ministres apunten en aquesta direcció i han mostrat la seva preocupació al president de Govern, Pedro Sánchez.





La major preocupació del que empresaris se centra, segons una informació publicada per El Confidencial Digital, a les constants manifestacions del líder de Podem, Pablo Iglesias, en què fa constant referència a la necessitat de canviar el model d'Estat. Unes declaracions a les quals s'uneixen les seves dures crítiques a la Monarquia i el seu desig d'implantar un sistema republicà.





El fet que des de la presidència de Govern ni es desautoritzen ni es posi límit a aquest tipus de declaracions no ha ajudat a asserenar l'ambient. A més, no són pocs els empresaris que consideren que des Podem, soci del PSOE al Govern, s'intenta aprofitar l'actual crisi i les mesures que es volen adoptar per sortir-ne com a primer pas per canviar el model d'Estat.





Alguns dels principals empresaris d'aquest país li han recordat, en privat, a Pedro Sánchez, que la sortida de la crisi necessita una bona estratègia i la participació de tots els sectors implicats en ella, i que un dels més importants és l'empresariat i que els intents de canviar el model d'Estat no van a ajudar.





La possibilitat que Pedro Sánchez busqui una major sintonia amb el líder de Podem aprofitant la pandèmia i que aquest últim aprofiti la circumstància per anar imposant pla en el si de Consell de Ministres ha fet que els empresaris hagin optat per mostrar-li a president de Govern la seva preocupació pel rumb que estan prenent els esdeveniments. I no han dubtat a deixar-li clar que en l'actual model d'estats i amb la Constitució vigent es troben molt a gust.