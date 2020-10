Milers d'espanyols preparen una demanda contra Volkswagen per l'escàndol del dieselgate

La plataforma Afectats TDI està preparant una Demana contra el grup Volkswagen pels perjudicis que els ha causat el conegut com escàndol dieselgate, la manipulació per part de l'empresa alemanya de l'emissió de gasos quan els vehicles passaven les inspeccions per superar la normativa europea.









Al voltant de 5.000 dels afectats ja s'han unit a aquesta macrodemanda, tot i que des de la plataforma es considera que milers de compradors d'un cotxe de la marca alemanya i les seves filials, Audi, Seat i Skoda, podrien unir-se en el futur. Segons els seus càlculs, hi ha a Espanya més de 600.000 usuaris afectats, la majoria d'ells sense saber-ho, que podrien rebre una indemnització de 6.000 euros cadascun.





Els membres de la plataforma consideren que de la mateixa manera que el consorci alemany va arribar a una acord amb les autoritats dels Estats Units i d'Alemanya per pagar una indemnització als afectats, a Espanya hauria d'haver succeït el mateix. A Estats Units l'escàndol li va costar a la multinacional gairebé 19.000 milions d'euros, mentre que a Alemanya el cost va ser de 830 milions d'euros.





Els promotors d'aquesta acció defensen que els compradors de vehicle TDI de el consorci alemany entre els anys 2009 i 2015 ho van fer sent víctimes d'un engany, de manera que ara tenen dret a percebre una indemnització.





El Tribubal Suprem ja va condemnar a l'empresa alemanya a indemnitzar un afectat pel dieselgate ja que va apreciar que se li havia causat un dany. A més, va obrir l'opció perquè els afectats per aquest cas poguessin reclamar de manera directa a el grup Volkswagen sense necessitat d'acudir als tribunals.