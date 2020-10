El 60% del personal d’atenció primària de l’ICS secunda el primer dia de la vaga convocada per Metges de Catalunya

Més de la meitat del personal facultatiu dels centres d’atenció primària gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS) s’ha adherit al primer dia de vaga convocada per Metges de Catalunya (MC) per reclamar més recursos, més personal i millors condicions laborals i retributives per als professionals mèdics del primer nivell assistencial. En una situació especialment complicada per la pandèmia del coronavirus, el 60% dels facultatius ha dit “prou” i ha llançat un “crit desesperat” davant el que qualifiquen com “la mort de l’atenció primària”.













Uns 300 metges i metgesses s’han concentrat aquest dimarts davant la seu central de l’ICS, a Barcelona, per exigir la implantació de mesures “urgents” que impliquin una millora “real” de l’atenció primària. Així, en la protesta, s’han exhibit centenars de cartells reivindicatius i unes lletres gegants amb un únic i contundent missatge: “Prou”. Els facultatius, que han tallat el trànsit de la Gran Via en la seva confluència amb el carrer de Balmes, han reclamat recursos i dignitat professional per a una atenció primària que està “al límit”.