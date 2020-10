Albert Woodfox denúncia a "Celda de aislamiento" el racisme i la corrupció que impera en la justícia dels Estats Units

Els mitjans d'informació es fan ressò reiterat dels nombrosos exemples de la violència policial que s'exerceix als Estats Units amb caràcter indubtablement racista i que afecten de forma principal als ciutadans de raça negra. Un inexplicable retard en ple segle XXI dels prejudicis propis del XIX que té particular reflex en els estats meridionals i que constitueix una flagrant i inexplicable contradicció en un país que constitueix per moltes raons una de les principals democràcies del món. Però no només hi ha violència policial -de vegades mortal, com sabem-, sinó que hi ha altres situacions degradants que afecten el funcionament del sistema judicial i penitenciari de forma tan greu que bé sembla, segons el testimoni d'Albert Woodfox, que les presons i tribunals de l'Amèrica del Nord s'assemblen més a les de qualsevol país del tercer món que als dels considerats civilitzats.









Així ho relata a "Cel·la d'aïllament" (Aliança editorial) aquest ciutadà de raça negra nascut al barri de tem de Nova Orleans en una família desestructurada i que va començar a cometre petits delictes sent un adolescent. "Vaig centrar la meva atenció al carrer -diu- i allà vaig aprendre ràpidament que tothom tenia una elecció: ser un conill o ser un llop. Jo vaig triar ser un llop ". Una sèrie de detencions i condemnes successives van acabar donant amb ell en algunes de les pitjors penitenciaries, entre elles la coneguda amb el nom d'Angola que, segons recorda, "es gestionava igual a una plantació esclavista d'abans de la guerra de secessió".





Woodfox descriu les misèries de la vida carcerària, el maltractament rebut no només dels funcionaris, sinó també dels "Freemen", presos blancs que exercien de guàrdies auxiliars, els càstigs, l'explotació laboral, la pèssima alimentació, l'aïllament, la circulació de droga, les violacions dels reclusos joves, la insuficiència d'atenció mèdica, les humiliacions i insults, la manca d'assistència jurídica, els testimonis falsos i l'eternització dels procediments judicials mentre els inculpats es veien obligats a suportar interminables períodes de presó preventiva . Per sobreviure en aquest ambient calia ser més fort que els altres per fer-se respectar. "Una vegada que tens prestigi has de fer el que calgui per conservar-lo, fas coses que no vols perquè això és el que s'espera de tu... jo sabia que la meva supervivència depenia de la meva capacitat de reaccionar violentament si ho necessitava".





Woodfox va resistir i es va fer un home fort però no es va degradar gràcies a la seva entrada com a militant en el moviment dels Panteres Negres que van lluitar per la conquesta del respecte degut com a ciutadans a les gents de color. "Adorava i admirava l'amistat dels meus camarades. No sabia que pogués existir tanta lleialtat i devoció entre tres homes (es refereix als seus companys de captiveri King i Herman) Havíem passat per tanta brutalitat, per tant dolor i sofriment, que teníem tot el dret a estar insensibilitzats, amargats i plens d'odi per gairebé tots i gairebé tot a la vida. Per contra, no permetem que ens modelarà al seu gust. Nosaltres ens definim a nosaltres mateixos ".





Acusat injustament de l'assassinat del guàrdia Brent Miller, ocorregut el 1972, va haver d'esperar més de quaranta anys perquè s'ha de substanciar el judici, bona part dels quals en un sever règim d'aïllament, els patiments descriu detalladament. A la fi troba comprensió i justícia en un home bo, el jutge Brady, que no només ordena la seva posada en llibertat, sinó també prohibeix que se li pugui jutjar de nou. Una peripècia interminable i tràgica que va tenir al menys en aquest cas un final diguem moderadament feliç. Com deia Cela, "resistir és vèncer".