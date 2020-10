Esclata la guerra interna en Podemos pel control d'Izquierda Unida

Els intents de Pablo Iglesias de fer-se amb el control d'Izquierda Unida, un dels seus socis de coalició, han obert una guerra interna en el si del partit morat. Alberto Garzón, coordinador federal d'Izquierda Unida, ha començat a moure les seves peces per evitar que des de la cúpula de Podemos es facin amb el poder al partit que dirigeix.









La intenció de Podemos és descavalcar de la direcció de l'antic partit comunista Garzón i posar en el seu lloc a una persona de la seva absoluta confiança, en aquest cas Amanda Meyer. En si d'Esquerra Unida reconeixen, segons assegura Voz Pópuli, que la guerra entre les dues formacions és total.





De fet, Garzón està disposat a aliar-se amb els seus vells adversaris, com Cayo Lara, per evitar que la seva formació política passi a ser controlada per la cúpula de Podemos.





Encara que fonts d'IU asseguren que Garzón manté el control en comunitats importants, com Astúries, Navarra o la Rioja, està intentant garantir-se el suport d'altres d'enorme pes, com Madrid, Andalusia, Catalunya o València, on la lluita pel poder sembla més aferrissada que mai.





El principal problema amb què es troba Garzón és que un dels partits més importants de la coalició IU és el PCE. I el seu màxim responsable, Enrique Santiago, sembla disposat a canviar de coalició i a integrar a el partit dins Podemos. Això suposaria pràcticament signar l'acta de defunció de la coalició IU.





Per Podem, prendre el control d'IU suposaria assentar la formació estatge aprofitant les estructures de la coalició comunista. Això sense comptar que passaria a controlar tots els actius, inclosos els immobiliaris, d'IU, i que desactivaria la possibilitat d'una rebel·lió dels dirigents d'IU que amenaçarien el poder de Podem.





No obstant això, Garzón té complicat frenar Iglesias, vaticinen des de la pròpia IU. El dirigent del partit morat considera que Garzón, a què "va concedir 'la seva entrada al Consell de Ministres, li ha fallat en algunes ocasions, sobretot quan a l'estiu el líder de Podemos sospitar que el líder d'IU va intentar un acostament amb el PSOE . Una maniobra que no perdona i que no està disposat a permetre que es repeteixi. Per a això, res millor que prendre el control de l'organització política que dirigeix Garzón.