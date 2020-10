L'OMS rebutja la immunitat col·lectiva perquè és "poc ètic" i genera morts "innecessàries"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rebutjat la immunitat col·lectiva a la covid-19 perquè és "poc ètic" i genera patiment i morts "innecessàries".





En una roda de premsa, Tedros ha recordat que la immunitat col·lectiva efectiva és un concepte que s'utilitza quan una població es pot protegir d'un determinat virus si s'assoleix un llindar òptim de vacunació.





Per exemple, la immunitat col·lectiva contra el xarampió requereix que prop del 95 per cent de la població estigui vacunada, per la qual cosa el 5 per cent que resta estarà protegit i no s'encomanarà a qui s'ha vacunat.





"La immunitat col·lectiva s'aconsegueix quan es protegeix les persones d'un virus, i no quan se les exposa", ha dit per avisar que "no s'ha utilitzat mai en la història de la salut pública la immunitat col·lectiva com una estratègia per respondre a un brot, i encara menys a una pandèmia".





Tal com ha recordat, no se sap "prou" sobre la immunitat a la covid-19, atès que tot i que les persones infectades desenvolupen una resposta immune les primeres setmanes, se'n desconeix la força, durabilitat i les diferències que hi pot haver entre els infectats, perquè ja hi ha hagut casos de reinfecció.





Així mateix, Tedros ha assenyalat que la "gran majoria" de les persones continuen sent susceptibles al virus i, de fet, les enquestes de seroprevalència que s'han fet en alguns països indiquen que menys del 10 per cent de la població s'ha infectat. Per tant, ha advertit que deixar que el virus circuli sense control significa permetre infeccions, patiment i morts "innecessàries".





Tot i això, el director general de l'OMS ha reconegut que es comença a comprendre l'impacte a llarg termini en la salut de les persones amb covid-19, però ha insistit que permetre que un virus "perillós" que no es coneix del tot circuli lliurement és "poc ètic" i, per tant, "no és una opció".





En aquest sentit, i després d'informar que els casos d'infecció per coronavirus "augmenten" arreu del món, especialment a Europa i Amèrica, i que s'ha registrat aquests quatre dies el nombre més gran d'infectats des que va començar la pandèmia, Tedros ha recordat les mesures que, ara com ara, han demostrat ser més efectives contra el virus com, per exemple, evitar assistir a esdeveniments amb molta gent, protegir la població més vulnerable, conscienciar la població, i diagnosticar, aïllar, tractar i rastrejar i posar en quarantena els contactes.





"Això és el que els països demostren que funciona, cada dia", ha recalcat, després de subratllar la importància que adquireixen les aplicacions mòbils per millorar el rastreig i detecció dels contactes propers d'un cas amb covid-19.





Finalment, Tedros ha esperat que els països facin intervencions específiques "on i quan calgui", i ha reiterat que "no hi ha dreceres ni solucions màgiques", sinó que la resposta requereix que s'utilitzin "totes les eines de la caixa d'eines".