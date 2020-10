Ciutadans denuncia les trampes legals de Colau davant del Tribunal de Comptes

La presidenta de el grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha anunciat la presentació davant el Tribunal de Comptes d'una denúncia a l'alcaldessa, Ada Colau, per possibles incompliments legals en la contractació pública.





En un comunicat aquest dimecres, Guilarte ha explicat que la seva formació ha trobat "indicis més que suficients de possibles incompliments de la normativa juridicopública, especialment de la Llei de Contractes del Sector Públic, per part de les diferents gerències de l'Ajuntament de Barcelona ".





Cs ha realitzat una investigació dels comptes dels darrers exercicis i ha constatat que des del 2017 "el total de l'adjudicació de contractes un cèntim per sota de el límit legal s'evidencia en gairebé 300 contractes".





Per això considera que "Colau abusa de la contractació menor de forma massiva, arbitrària i discrecional", ja que aquesta només està reservada per a situacions de caràcter puntual i no recurrent, ha recordat Guilarte.





Ha sostingut que en informes anteriors de el mateix Tribunal de Comptes s'adverteix de possibles casos de fraccionament de contractes, i per això ha indicat que "hi ha una voluntat dolosa de trossejar contractes per eludir els requisits i principis essencials en matèria de contractació: publicitat, llibertat d'accés, igualtat de tracte, transparència i no discriminació ".

Davant d'aquesta situació, Cs ha impulsat una campanya digital amb el títol 'Dedocracia' per "denunciar els abusos de Govern de Colau en la contractació pública".