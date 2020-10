El deute d'Espanya rondarÃ  el 120% durant els propers 5 anys, segons l'FMI

L'impacte de la pandèmia de coronavirus i de la resposta a la crisi passarà una voluminosa factura econòmica a Espanya, que a més de protagonitzar el major caiguda de l'PIB entre els països avançats aquest any, veurà com el seu dèficit es dispara a l'14,1% de l' PIB, mentre que el deute públic escalarà a l'123%, mantenint-se durant els propers cinc anys al voltant de el 120%, amb una previsió de l'118,8% per al 2025 per part de Fons Monetari Internacional (FMI).









D'aquesta manera, segons les últimes projeccions de la institució internacional, l'economia espanyola no recuperarà fins al 2023 el nivell anterior a la crisi de la Covid-19, després de desplomar un 12,8% el 2020, la caiguda més gran de la zona euro, però rebotar l'any següent un 7,2%, també el major increment entre els Dinou. En els anys següents, el PIB espanyol creixerà un 4,5% el 2022 i un 3,4% en 2023, moderant la seva expansió al 2,8% un any després i fins al 1,4% el 2025.





L'enfonsament de l'activitat econòmica i l'increment de la despesa en resposta a la pandèmia dispararan aquest any el dèficit espanyol al 14,1% del PIB des del 2,8% de l'any passat, segons l'FMI, que espera una forta reducció en 2021 gràcies a el rebot de l'economia, quan baixarà al 7,5% del PIB, reduint-se al 5,8% un any després i al 4,7% en 2023, però incrementant-se fins al 4,4% el 2025 des del 3,9 % previst per a 2024.





Al seu torn, el deute públic espanyol escalarà a nivells històrics a l'arribar al 123% del PIB el 2020, davant del 95,5% de l'any passat, des d'on baixarà gradualment al 121,3% en 2021 i al 120,4% 1 any després, encara que després de caure al 119,3% en 2023 i al 118,1% en 2024, la institució adverteix d'un repunt fins al 118,8% a la fi de l'horitzó de les seves projeccions en 2025.





El deteriorament de l'activitat es reflectirà en l'evolució del mercat laboral, ja que Espanya registrarà un fort increment de la desocupació, que pujarà fins al 16,8% el 2020, i no serà capaç de tornar la taxa d'atur fins al nivell precrisi en tot el període estimat per l'FMI, que aconsegueix fins a 2025, quan la desocupació a Espanya serà del 14,2%, davant el 14,1% de 2019.

Pel que fa a el nombre d'ocupats, Espanya passarà dels 19.770.000 de l'any passat a 18.810.000 el 2020, recuperant els 19 milions de treballadors per 2022, darrera data estimada pel Fons.





En el cas de la zona euro, les projeccions de l'FMI apunten a una caiguda mitjana del PIB del 8,3% aquest any, amb un rebot del 5,1% el 2021 i una expansió del 3,1% el 2022, que es moderarà al 2,2% i a l'1,7% en 2023 i 204, respectivament, per assolir el 1,4% el 2025.





Per la seva banda, el deute públic de l'eurozona escalarà aquest any al 101,1% des del 84% de l'any passat, tot i que es reduirà gradualment a partir del pròxim exercici, quan rondaria el 100%, per reduir fins al 94,3% a la fi de l'horitzó temporal analitzat.