Pimec demana restriccions "més graduals" i es mostra en contra de el tancament de bars i restaurants

La patronal catalana de la petita i mitjana empresa Pimec s'ha oposat a el tancament de bars i restaurants ordenat pel Govern per contenir el contagi del coronavirus i ha demanat restriccions "més graduals".









En un comunicat aquest dimecres, ha reclamat que les mesures compensatòries anunciades pel Govern per a aquests sectors s'implementin "de manera urgent", com ha remarcat que s'està fent en altres països.





La patronal ha advertit que un 18,7% de les pimes i autònoms de Catalunya s'ha plantejat tancar definitivament el seu negoci i ha assegurat que aquesta xifra augmentarà amb les noves restriccions.





Ha defensat que s'ha de garantir l'activitat econòmica "amb les màximes mesures de prevenció i seguretat per a la salut de les persones".





Ha recordat que els focus de contagi "no s'estan produint" principalment en l'àmbit laboral i empresarial, i ha advocat per establir altres mesures i campanyes de conscienciació per disminuir l'activitat social.