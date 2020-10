El sector crític d'IU, que rebutja la fusió amb Podem, registra una precandidatura alternativa a Garzón

El sector crític a la direcció d'IU ha formalitzat aquest dijous es precandidatura, encapçalada pel dirigent José Antonio García Rubio i que tanca "simbòlicament" l'alcalde de Zamora, Francisco Guarido; de cara a liderar el partit en la pròxima assemblea federal i amb l'objectiu d'evitar la fusió amb Podem.













"Amb tot respecte per a tothom, no volem que ens dirigeixi Pablo Iglesias (líder de Podem), que no ha estat elegit per cap òrgan d'IU", ha explicat en declaracions a Europa Press García Rubio, per ressaltar que aquest projecte busca preservar " la sobirania "plena del partit.





Per tant, els afiliats i càrrecs d'IU agrupats en aquest sector busquen evitar que "sota el paraigua" de la unitat popular es "encobreixi" un projecte de fusió amb Podem, formació amb la qual hi ha postures "divergents".





SEU LEMA "IU, L'ESQUERRA NECESSÀRIA"

Sota el lema 'IU, l'esquerra necessària', la precandidatura ha enviat avui a la Comissió d'Organització dels noms dels precandidats que la conformen, amb dos llistats de 31 dones i 31 homes.





García Ros s'enquadra en el sector crític a l'actual coordinador federal d'IU i ministre de Consum, Alberto Garzón, a través del corrent '+ Esquerra' i ha exercit càrrecs en àrees d'ocupació i economia del partit.





La candidatura integra afiliats de 10 federacions d'IU (Andalusia, Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, País Basc, Madrid, Navarra, País Valencià i Rioja) amb presència de càrrecs i excàrrecs polítics d'IU, entre els quals destaca el regidor de Zamora, qui tanca simbòlicament la llista.





Amb aquesta inclusió es fa l'ullet als partidaris de la coneguda com a 'Declaració de Zamora', que defensa el projecte polític autònom d'IU.





A part, hi participen militants de tots els partits estatals integrats a IU, independents i membres destacats de diferents sectors; afiliats i quadres de diferents sindicats i persones actives en els moviments socials i en les marees en defensa dels serveis públics.





L'equip que conforma la precandidatura també subratlla la presència a la llista de la política i escriptora Lidia Falcón i altres dones vinculades al Partit Feminista, en virtut que la seva afiliació a IU és sempre individual. També incorporaran persones d'organitzacions LGTBI.

"NO encobrir la FUSIÓ AMB PODEM"

Ara, els seus membres estan elaborant un document "alternatiu" a les tesis de la ponència de la direcció, que s'acabarà de redactar una vegada sigui públic el document oficial, i que aposta per una IU com "moviment polític i social", amb una política d'aliances "positiva" però "que no encobreixi" sota fórmules de convergència la "fusió de fet amb Podem".





"Volem recuperar l'autonomia política d'IU", ha assegurat el cap de llista del sector crític per recalcar que, amb això, no es vol dir que no es produeixin acords polítics, però sota les fórmules que preservin l'espai i identitat del partit.





També ha destacat que "no és possible" un projecte estratègic Comín entre les dues forces polítics perquè són "diferents", com es veu en les visions sobre la concepció de país, la relació amb els nacionalismes o sobre el feminisme.





Per això, García Rubio defensa que en aquesta assemblea federal IU ha de dir "clara i inequívocament" cap a on es dirigeix en el futur, "sense ambigüitats" que "confonguin" a l'afiliació i amb el debat sobre com es reforçarà la sobirania de la formació.





La precandidatura expressa també "una forta preocupació per la pluralitat d'IU" i la seva confecció s'ampliarà de cara al 22 de desembre, termini establert per les normes de la XII per presentar la candidatura definitiva.





EL PCE APOSTA PER SUPERAR IU

L'assemblea federal d'IU anava a celebrar-se inicialment aquest estiu però va ser ajornada al gener arran de la crisi del coronavirus. Segons el calendari amb què treballa l'organització, el 22 de desembre és el termini límit per presentar candidatures a liderar el partit.





De cara a aquesta cita, el Partit Comunista d'Espanya (PCE) defensarà la necessitat de "superar" IU i aconseguir un procés de convergència que vaig ampliar l'actual Unides Podem, que no ha de limitar-se a una "aliança electoral".





Per a això, la formació que dirigeix el diputat Enrique Santiago, portaveu adjunt de Unides Podem, és concretar aquest nou subjecte polític amb un "mínim de cohesió territorial que permeti transcendir el projecte d'unitat electoral que és Unides Podem".