Un estudi demostra que les dones compleixen més les normes contra el COVID-19 que els homes

Les actituds i comportaments de les dones poden haver contribuït a reduir la seva vulnerabilitat i mortalitat. Una enquesta en 8 països mostra que consideren el coronavirus un problema més seriós que els homes i que és més probable que aprovin i compleixin amb les mesures contra el COVID-19.









"Els responsables polítics que promouen una nova normalitat composta de mobilitat reduïda, s'enfronten a les màscares i a altres canvis de comportament. Haurien, per tant, dissenyar una comunicació diferenciada per gènere si volen augmentar el compliment dels homes", explica Vincenzo Galasso , un dels autors d'aquest nou estudi sobre les diferències de gènere en la reacció al COVID-19.





En el seu treball, publicat a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', els autors observen diferències substancials de gènere tant en les actituds com en els comportaments a través d'una enquesta en dues onades (març i abril de 2020 ), amb 21.649 enquestats a Austràlia, Àustria, França, Alemanya, Itàlia, Nova Zelanda, Regne Unit i Estats Units, que forma part del projecte internacional 'REPEAT'.





Les dones de tot el món estan més inclinades que els homes a considerar el COVID-19 com un problema de salut molt greu (59% contra 48,7% al març i 39,6% contra el 33% a l'abril), són més proclius a estar d'acord amb les polítiques públiques de lluita contra la pandèmia, com les restriccions de mobilitat i el distanciament social (54,1 contra 47,7 al març i 42,6 contra 37,4 a l'abril) i són clarament més proclius a seguir les normes relatives a COVID-19 (88,1% contra 83,2% al març i 77,6% contra 71,8% a l'abril).





El percentatge de persones que compleixen les normes disminueix amb el temps, en particular a Alemanya, del 85,8 per cent de les dones i el 81,5 per cent dels homes març al 70,5 per cent de les dones i el 63,7 per cent dels homes a l'abril, però persisteix la gran diferència entre els sexes.





"Les majors diferències entre homes i dones es relacionen amb comportaments que serveixen per protegir als altres sobretot, com tossir al colze, a diferència dels que poden protegir-se a si mateixos i als altres", expliquen els investigadors. Les diferències de gènere persisteixen fins i tot després que l'estudi controlés un gran nombre de característiques sociodemogràfiques i factors psicològics.





No obstant això, aquestes diferències són menors entre les dones solteres, que viuen juntes i comparteixen les seves opinions entre si, i entre els individus més directament exposats a la pandèmia. Disminueixen amb el temps si els homes i les dones s'exposen al mateix flux d'informació sobre la pandèmia.