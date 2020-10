Els casos diaris diagnosticats mitjançant PCR augmenten un 213% de mitjana a Catalunya des de juliol

Els casos diaris de Covid-19 diagnosticats per una prova PCR a Catalunya han experimentat un creixement mitjà del 213% des de l'inici dels brots registrats al juliol, ha constatat Europa Press a partir de la xifres comunicades per la Conselleria de Salut de la Generalitat .









En concret, al juliol hi va haver 423 casos diaris de mitjana a la primera quinzena i 965 en la segona; a l'agost 884 casos diaris de mitjana en la primera i 1.061 en la segona; al setembre 942 casos diaris de mitjana en la primera i 1.196 en la segona; i en la primera quinzena d'octubre 1.324 casos diaris de mitjana --aquest últim segons les xifres provisionals del departament--.





De fet, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha precisat dijous que en una setmana "s'ha duplicat el nombre de casos reportats" a el passar de les 7.000 infeccions a la setmana a les prop de 13.000 en els últims set dies.





Per aquest motiu, el Govern va anunciar una sèrie de limitacions per a la contenció del coronavirus com el tancament de bars i restaurants, i la limitació al 50% de l'aforament en comerços, entre d'altres, per un període inicial de 15 dies que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest divendres.





Les mesures han entrat en vigor una vegada s'han publicat al Dogc, que no ha recollit les restriccions que el Govern va deixar en suspens després que les qüestionés el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per un defecte de forma, tot i que definitivament la Sala Contenciosa del mateix tribunal va acabar avalant totes les mesures.





El vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, va reconèixer dimecres que les mesures són difícils i tindran un impacte econòmic i social, però ha insistit que són imprescindibles per evitar restriccions més importants com un altre confinament.





"L'alternativa, si no ho fem, seran inevitablement restriccions més severes, un confinament total que volem evitar", ha advertit i ha assegurat que el Govern està en contacte permanent amb el Govern central per aplicar-les i espera comptar amb la col·laboració de totes les administracions.





OCI NOCTURN

Abans d'anunciar les restriccions, Argimon va avisar a principis d'octubre que les discoteques, sales de concert i altres locals d'oci nocturn a Catalunya --tancats des del 24 de juliol-- podrien obrir les seves portes a partir del 7 d'octubre però " sense ball "i fins a les tres de la matinada, com a màxim.





No obstant això, la Conselleria de Salut de la Generalitat va frenar aquesta reobertura el mateix octubre 7 donada la situació epidemiològica a Catalunya, que segons Argimon estava experimentant un "creixement controlat".





De fet, el secretari va reconèixer dijous que les prediccions de l'Executiu català contemplaven un creixement en dues setmanes però que ha crescut més del que s'esperava: "La pandèmia és molt dinàmica i les coses canvien dia a dia, hem crescut més del que ens marcaven les nostres prediccions ".





ESCOLES

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, va reivindicar, després de dues setmanes de l'obertura de les escoles, el seguiment que estaven realitzant Salut i Educació, i també la seguretat de sistema educatiu: "No podem demostrar que hi hagi transmissió comunitària dins de les escoles. És molt important perquè així sabem que les escoles no es comporten com amplificadors del contagi ".





Quan hi ha transmissió comunitària els casos positius no són importats de fora de l'escola sinó que les cadenes de contagi es produeixen entre les persones de mateix centre educatiu, pel que de moment, segons Ramentol, les escoles no estan actuant com a focus.





Argimon va defensar dijous que s'ha de preservar el sistema educatiu davant la pandèmia de coronavirus: "És la prioritat de país".





"Podríem arribar a tenir tot tancat menys l'educació a tots els nivells", va insistir el secretari a l'ésser preguntat en roda de premsa per possibles mesures restrictives que afecten l'àmbit educatiu.





Segons les dades de la Conselleria d'Educació, des del començament del curs s'han registrat 7.329 casos positius en l'àmbit educatiu: 6.543 d'alumnes, 706 de docents i personal intern, i 80 entre el personal extern.