Hogar Sí avisa Escrivà que el IMV "no funciona" per a les persones sense llar

L'entitat Hogar Sí, que lluita contra l'exclusió social de les persones sense llar, ha enviat una carta al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, per advertir-lo que l'Ingrés Mínim Vital (IMV) "no funciona" perquè "exclou" a les 33.000 persones en situació de sense llar.













"És clar que no funciona Senyor Escrivà, però precisament perquè l'Ingrés Mínim Vital té errors en el seu disseny i implementació que exclouen persones que estan en situacions de gran necessitat, com aquelles que no tenen una llar", subratlla l'entitat en la missiva enviada a Escrivà, a la qual ha tingut accés Europa Press.





Segons precisen, són conscients que les 33.000 persones en situació de sense llar, segons les xifres oficials, "no suposen un col·lectiu tan nombrós com altres"; també, que "hi ha determinats estereotips" sobre aquestes persones, però insisteixen que "si hi ha un col·lectiu que realment necessita accedir a un mecanisme com el Ingrés Mínim Vital, és el de les persones que no tenen una llar".





D'acord amb l'enquesta de l'INE sobre persones sense llar, gairebé el 20% de les persones en situació de sense llar no tenen ingressos i una mica més del 85% perceben menys de 450 euros.

"Li vam parlar de les persones en situació de sense llar Sr. Ministre, perquè el disseny de l'Ingrés Mínim Vital les exclou i cap de les successives reformes que han anat aprovant ha solucionat les barreres que es troben", denuncia Hogar Sí.





Entre aquestes barreres, assenyalen que la principal és l'empadronament, un requisit per accedir a l'IMV que no compleixen moltes persones sense llar. "Si algú no té una llar és molt difícil que es trobi empadronat i si no ho està, no pot sol·licitar a l'Ingrés Mínim Vital, punt final", expliquen des Llar Sí. A més, diuen que, encara que ho aconseguissin fer avui mateix, haurien esperar un any per poder sol·licitar el IMV.





EMPADRONATS A ALBERGS, BANCS O FANALS

D'altra banda, indiquen que es pot donar el cas que aquestes persones sense llar es troben empadronades "en albergs, bancs a la via pública o fins i tot fanals". "Un pegat que ara es torna en contra perquè quantes persones pot haver empadronades en un alberg ?, com s'articula llavors la unitat de convivència que s'utilitza per calcular l'Ingrés Mínim?".





Una altra qüestió que exclou a persones en situació de sense llar, segons adverteixen, és l'edat. Així, encara que des Llar Sí necessiten que Espanya té un sistema de protecció infantil bastant garantista, "que probablement sigui la causa principal que hi hagi uns nivells molt baixos de sense llar infantil", alerten que el problema arriba quan aquests joves compleixen els 18 anys i surten de sistema de protecció en molts casos sense tenir una xarxa familiar i una xarxa social.





"Persones que han hagut de ser rescatades d'una situació de desemparament són expulsades de nou a l'complir els 18 anys i han d'esperar cinc anys per poder ser 'mereixedors' d'aquesta ajuda", assenyalen. Així mateix, avisen de la dificultat a la qual s'enfronten un cop complerts els 23 anys quan han d'acreditar 12 mesos de cotització a la seguretat social.





Hogar Sí també dóna veu a "la gent que es perd en el camí dels tràmits" amb "l'acumulació de requisits i la dificultat per aconseguir la documentació per acreditar-los, tant pel complex que els resulten els procediments a les persones en greu situació d'exclusió, com per l'enorme dificultat per aconseguir cita "en els diferents organismes.





A 20 de setembre de 2020, 446 persones amb les que l'entitat treballa complien els requisits per accedir a l'Ingrés Mínim Vital: 35 havien de tramitar el DNI, 53 la seva targeta de residència, 48 havien de donar-se d'alta com a demandants d'ocupació, 21 necessitaven documentació per acreditar la seva unitat de convivència i 62 no tenien l'empadronament, per a l'entitat, "una veritable carrera d'obstacles".





Per tot això, Hogar Sí apressa el Govern a buscar solucions a aquests problemes durant el tràmit parlamentari de l'IMV, perquè, a mig termini, cap persona en situació de sense llar, ni moltes altres que ho necessiten, es quedin fora de la prestació.