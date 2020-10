VÍDEO: Europa no impedeix rebaixar l'IVA de les mascaretes a Espanya

Espanya és el segon país, després Eslovàquia, on hi ha un IVA més car impost, en concret un 21% d'IVA, mentre que altres països com Portugal i França només arriba al 6% i el 5.5% respectivament que graven productes sanitaris com les mascaretes .

















L'Informatiu d'Antena 3 ha corregit d'aquesta manera a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero i ha explicat que diversos països de la Unió Europa tenen una taxa d'IVA sobre la mascareta diferent a Espanya.





De fet Espanya és un dels països dins del nostre entorn on més es paga per les màscares ja que en països com Itàlia no paguen IVA per aquest tipus de producte, que ara s'ha tornat més que mai un bé de primera necessitat davant el Covid -19.









La polèmica deriva d'una pregunta realitzada a la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, preguntada per l'IVA que té la mascareta a Espanya i aquesta ha deixat clar en la seva contesción que l'Executiu no té res a fer, ja que això ve marcat per Europa.

















"Hi ha un reglament europeu el que impedeix que es puguin baixar de la venda l'IVA de les màscares, no és una decisió de el Govern d'Espanya", ha explicat als mitjans la portaveu de l'Executiu i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.





Però en els Informatius d'Antena 3 ho deixen clar en aquest vídeo.