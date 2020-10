Catalunya no descarta implantar el toc de queda

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que aplicar un toc de queda a Catalunya "a dia d'avui no està a sobre de la taula", però no ho ha descartat, perquè considera que la pandèmia ha ensenyat a no descartar res, en les seves paraules.













En una entrevista aquest dilluns a Cadena Ser, ha insistit que el Govern no es planteja aquesta mesura i que està "centrat en el compliment de les mesures aprovades divendres", per al que ha explicat que s'ha reunit amb representants d'administracions locals per reforçar el seu compliment.





"Què passarà d'aquí a un mes o dos? No ho sé. Espero que estiguem en una situació francament millor, però no podem descartar cap mesura", ha subratllat el també conseller d'Economia, que ha recordat que està prohibit fer menjars i beure a l'aire lliure i que els Mossos i les policies locals d'imposar multes si s'incompleix.





Sobre les ajudes als sectors afectats per les restriccions, Aragonès ha assegurat que s'aprovaran aquest dimarts i que l'objectiu és que siguin ràpides, i ha destacat: "Si la situació s'ampliés més de 15 dies, ens hem de plantejar una ampliació de aquestes quantitats ".





Ha explicat que encara no ha rebut resposta a la carta que va enviar divendres al president de Govern, Pedro Sánchez, perquè l'Executiu central fes una moratòria o una reducció d'impostos als negocis afectats per les mesures restrictives, però ha afegit que no té dubte que hi haurà una resposta.





CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS





Preguntat per qui acudirà a la conferència de presidents en representació de la Generalitat, Aragonès ha destacat que el Govern serà present, que encara no hi ha hagut convocatòria formal i que quan tinguin l'ordre del dia i vegin les característiques de la reunió decidiran qui assistirà.





"No és lògic que tinguem al president inhabilitat per penjar una pancarta", ha criticat el vicepresident de la Generalitat, que ha assegurat que estan obligats a criticar aquesta situació i ha qualificat d'injusta la sentència d'inhabilitació de l'ara expresident de la Generalitat Quim Torra.





Ha reclamat que els diners dels fons europeus, assumpte que s'abordarà en la conferència de presidents, s'apliqui "a qüestions pràctiques, de canvi del model productiu", i que la gestió sigui el més propera possible als ciutadans i les empreses: per a ell, ha de gestionar-la Generalitat.





PGE





Aragonès ha explicat que han rebut informació de l'estructura econòmica dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i estan en un moment inicial de la negociació, i ha reclamat al Govern que decideixi "si vol anar per unes solucions per la dreta, amb Cs , o amb la majoria progressista d'investidura ".





Ha instat el Govern a ser coherent amb l'aprovat en l'acord d'investidura, i ha demanat una sortida "clarament progressista de la crisi", amb un augment de la despesa pública i incrementar la redistribució.





"Evidentment des d'ERC serem exigents, amb les mesures que a Catalunya s'estan esperant en matèria d'inversió, en serveis públics, que estem carregant sobre les esquenes de la Generalitat i que el Govern hauria de col·laborar", ha tancat.