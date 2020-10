Denunciada la propietària d'un bar de Lleida per estar obert al públic

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dissabte a la propietària de bar La Cordovesa de Lleida per obrir al públic a l'establiment i incomplir així la normativa de prevenció del coronavirus que prohibeix l'obertura de bars, i també van sancionar a set clients que estaven prenent consumicions.









'Els agents van denunciar a les vuit persones, d'entre 29 i 57 anys, a les 21 hores, quan uns veïns els van alertar que al bar, situat al carrer Comtes d'Urgell, estava obert al públic, ha informat la policia catalana aquest dilluns.





A l'arribar al lloc, els agents van veure que el local tenia la reixa entreoberta i a l'accedir a l'interior van comprovar que la televisió i la música estaven en funcionament.





A més de la responsable de l'establiment, els Mossos van trobar a set clients consumint begudes alcohòliques, fumant, sense utilitzar màscares i sense respectar les distàncies de seguretat.





Des de finals d'estiu al mateix local s'han aixecat 10 actes més: sis per incompliments de les normes de prevenció, dos per permetre fumar a l'establiment i dues més per permetre el consum de begudes a la via pública.