La meitat de bars i restaurants de Barcelona podrien tancar, segons el Gremi de Restauració

El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha advertit aquest dissabte que la meitat de bars i restaurants de Barcelona podrien desaparèixer "en un període de sis a nou mesos".













Pallarols ha remarcat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que "gairebé el 15% de bars i restaurants de Barcelona ja han tancat" i que, segons una enquesta, el 40% dels que van tornar a obrir després del confinament van dir que el tancament era una possibilitat a contemplar si la situació no millorava.





Davant el nou tancament de l'hostaleria decretat recentment per la Generalitat, Pallarols ha defensat que la solució és "que tothom perdi", no només el sector, pel que demana que s'anul·li el pagament dels lloguers.





"Si ens deixen sense treballar no podem pagar el lloguer", ha argumentat, i ha criticat el que qualifica literalment com una protecció escandalosa del sector immobiliari, en les seves paraules.





Ha considerat que oferir el servei a domicili o per dur no és suficient per salvar els negocis i ha assegurat que "els rebrots no es produeixen en els àmbits reglats de la restauració, on sí que hi ha un control, sinó que en l'àmbit de l'oci privat ".