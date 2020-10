Barcelona congela els tributs municipals i manté la rebaixa del 75% per a les terrasses en 2021

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat congelar tots els tributs municipals i mantenir la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses des del 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, el que suposa una disminució d'entre 60 i 70 milions en la previsió d'ingressos del consistori per al pròxim exercici.





Així ho han assegurat la regidora de Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín (PSC), i el regidor de Pressupost, Jordi Martí (BComú), que han afirmat que la proposta d'ordenances fiscals iniciarà la seva tramitació a la Comissió de Govern d'aquest dijous i preveu finalitzar amb el vot en el ple municipal del mes de desembre.





La proposta d'ordenances fiscals incorpora una disposició addicional per rebaixar la taxa de terrasses en un 75% exclusivament durant l'any 2021, el que significa 13,7 milions d'euros menys de recaptació per al proper any, una reducció que es va posar en marxa a l' acabar l'estat d'alarma, coincidint amb la reobertura de bars i restaurants.