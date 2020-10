Milers de metges exigeixen a la UE majors restriccions per a l'homeopatia i altres pseudoteràpies

No són ciències. No curen. Maten. I cal posar fi a la permissivitat de les administracions europees amb aquest tipus de pseudoterèpies que tant de mal estan fent a la societat.





Aquesta és, bàsicament, la fonamentació en què es basa un manifest signat per 2.750 metges de 44 països en contra dels rumors que s'estenen amb l'homeopatia i altres pseudoteràpies, que indueixen als malalts a fiar-se d'elles en lloc de la medicina tradicional amb resultats habitualment molt negatius.





El país que més signants aporta al manifest és Espanya, amb 1.112 metges, seguit, molt de lluny, per Portugal (330), França (320), Holanda (165) Bèlgica (152) i Itàlia, així fins a 44 països dels cinc continents.





El manifest comença de la manera més dura possible. Posen exemples de persones de diferents països europeus que es van tractar les seves malalties amb medicines alternatives i van acabar morint.





A partir d'aquí, els signants critiquen amb duresa el que consideren excessiva permissivitat de la legislació europea. "Se'ls ha ofert a importants lobbies la possibilitat de redefinir què és un medicament, i ara venen sucre a persones malaltes i els fan creure que pot curar-los o millorar la seva salut. Això ha ocasionat morts, i ho seguirà fent, fins que Europa admeti una realitat indiscutible: el coneixement científic no pot doblegar-se davant els interessos econòmics d'uns quants, sobretot si això implica enganyar pacients i vulnerar els seus drets".





192 MILIONS D'ENGANYATS

En el manifest es denuncia que la situació de la sanitat europea és bastant complicada i difícil com per anar permetent la "presència de gurus, falsos metges o fins i tot metges titulats que diuen poder curar el càncer (o qualsevol altra malaltia) manipulant xacres, menjant sucre o aplicant "freqüències quàntiques".





I posa una xifra al nombre de ciutadans europeus que, segons els signants, han estat enganyats per aquest tipus de medicines alternatives, per la qual cosa exigeix una acció immediata de les autoritats europees. "Europa no només ha d'aturar el foment de l'homeopatia, sinó que ha de lluitar de manera activa per erradicar les estafes de salut pública que impliquen les més de 150 pseudoteràpies presents en el nostre territori. La vida de milers de ciutadans depèn d'això. De fet, segons estudis recents, el 25.9% dels europeus han utilitzat pseudoteràpies en l'últim any, és a dir, 192 milions de pacients enganyats".





Asseguren que aquest tipus de peudoteràpies sobreviuen gràcies a l'engany als malalts, tot i que els signants del manifest reconeixen que les persones que acudeixen a la medicina tradicional també moren, però aclareixen: "Molts pseudoterapeutes argumenten que les pràctiques de "l'altra medicina"també tenen efectes secundaris, i és veritat. Però la diferència és que les pseudoteràpies no poden curar o millorar una malaltia, assumint el pacient un risc a canvi de promeses que, amb tot el pes de l'evidència científica, són un engany. Mentir a un malalt no és un altre tipus de medicina, és mentir a un malalt.





CONCLUSIONS

El manifest acaba amb cinc punts en què els metges signants deixen clara la seva postura i les raons per les quals defensen que la Unió Europea ha de posar límit a aquest tipus de teràpies.





Aquests cinc punts són:

- El coneixement científic és incompatible amb els postulats de les pseudoteràpies, com el cas de l'homeopatia.

- Les lleis europees que protegeixen i emparen l'homeopatia són inadmissibles en una societat cientificotecnològica que respecta el dret dels pacients a no ser enganyats.

- L'homeopatia és la pseudoteràpia més coneguda, però no és l'única, ni tampoc la més perillosa. Altres com l'acupuntura, el reiki, la Nova Medicina Germànica, el biomagnetisme, la iridologia, la teràpia ortomolecular i un llarg etcètera, estan guanyant terreny i causant víctimes.

- Cal prendre mesures per frenar les pseudoteràpies perquè no són innòcues i produeixen milers d'afectats.

- Europa ha de treballar en la direcció de crear lleis que ajudin a aturar aquest problema.





Aquí pots llegir el text íntegre del document en diverses llengües, entre elles el castellà i el català.