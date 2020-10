El sector crític d'IU rebutja integrar-se en Podem ja que això seria el seu "enterrament polític"

El sector crític d'IU ha registrat un document alternatiu a la ponència de la direcció federal, pactat amb el Partit Comunista d'Espanya (PCE), que rebutja la "fusió organitzativa" amb Podem per considerar que és una estratègia abocada a el "fracàs", atès que la coalició amb la formació estatge "no ha estat acceptada política ni electoralment".









De fet, subratllen que Unides Podem s'ha revelat com una coalició "deficient" i alerten que aquest model suposa el "enterrament polític" d'IU com esquerra transformadora. Així ho detalla el document Polític Alternatiu per l'assemblea federal que tindrà lloc al gener, promogut per la precandidatura que encapçala l'exresponsable federal d'Ocupació d'IU José Antonio García Rubio i anomenat 'L'esquerra necessària'.





Després de presentar a la Secretaria d'Organització d'IU aquest plantejament alternatiu, i l sector crític inicia el procés de recollida d'avals que estableixen les normes i el calendari de l'assemblea federal.





I és que el text diagnostica que el "electorat no ha reconegut el valor de Unides Podem i li ha anat negant el vot de forma creixent", per remarcar que en aquest període hi ha forces que s'han "anat esqueixant" dels integrants de la coalició.





NI TAN SOLS PODEM ESTÀ A favor

"Unides Podem no ha estat un àmbit d'unitat sinó de dispersió", asseveren els crítics per replicar que, enfront del que sosté la ponència avalada per la Coordinadora Federal, que aquesta aliança, que titllen de "deficient coalició electoral" és una " base sòlida "per a un procés d'unitat popular. Per tant, sembla explicar "per què i per a què" es planteja la proposta de "superació" d'IU, sobretot davant el concepte d'unitat popular, concepte "polisèmic" i que s'ha de definir.





De fet, el document alternatiu assevera que "ni tan sols Podem s'ha pronunciat mai a favor d'aquest model" (integració política i organitzativa) i que el "fracàs" rau en "entestar" a un tipus d'unitat que "no ha estat acceptat ni electoral ni políticament ", sobretot quan no s'explicita l'objectiu estratègic ni el projecte comú de transformació.





PLANTEJAMENT "IRREAL"

"El resultat seria un fracàs i, donada la correlació de forces i l'actitud coneguda de Podem, l'enterrament polític de l'alternativa transformadora global i sistèmica d'IU", puntualitza el sector crític, que veu "idealista" i "irreal" el plantejament de la ponència oficial.





Per tant, circumscriu la col·laboració amb Podem i altres forces polítiques als acords programàtics, de govern i unitat d'acció, com passa amb sindicats i moviments socials. "Es poden establir coalicions electorals superant l'experiència de Unides Podem i garantint la sobirania de cada força i l'equilibri democràtic de la seva presència".





REIVINDIQUEN LA "SOBIRANIA" D'IU

En conseqüència, reivindiquen "una IU sobirana en la seva pràctica política, social i institucional, autònoma en l'elaboració, defensa i difusió de les seves propostes, amb un augment significatiu de la seva afiliació, de la seva implantació territorial i de la seva presència institucional", una cosa que "no pot ser qüestionat per cap model d'avanç cap a la unitat popular", si més no perquè això representaria també la "fallida" de l'esmentada unitat.





Per tant, criden a "rebutjar que sota el paraigua de la unitat popular s'encobrisca un procés de fusió organitzativa amb Podem". "No és admissible la transformació dels òrgans de direcció en col·lectius que són mers ratificadors de decisions externes a ells", subratllen.





Per tant, l'estratègia política dels propers quatre anys per als crítics a l'adreça que encapçala Alberto Garzón ha de pivotar sobre una IU que "ha de ser i presentar clarament en la societat" com una força política "autònoma", evitant amb això que "les decisions de tercers perjudiquin el menys possible el projecte d'IU, que ha d'estar en condicions de superar amb èxit qualsevol crisi de Govern de coalició, fins i tot la seva ruptura. La participació institucional no depèn només de nosaltres. Cal dotar-se d'eines polítiques per tenir resposta i d'instruments adequats per a noves situacions ", exposa el text alternatiu.





AMPLI SUPORT A L'ESTRATÈGIA DE GARZÓN I EL PCE

La Coordinadora Federal d'IU, màxim òrgan de direcció de el partit, va aprovar dissabte passat per àmplia majoria la proposta de ponència per a la propera assemblea, que aposta per "enfortir" la coalició amb Podem, sota la marca Unides Podem, i "democratitzar" aquest espai de cara a assentar la seva "base popular i territorial".





Concretament, el document anomenat 'Avançant cap a la República. Una IU per a un nou país ', va ser recolzat pel 82 per cent dels membres del màxim òrgan de direcció de el partit.