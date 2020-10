Un estudi de la Fundació La Caixa revela que el 14% de les persones són contràries a vacunar-se contra la Covid-19

Un estudi elaborat per la Fundació La Caixa en col·laboració amb diverses prestigioses universitats ha revelat que el 14% dels població mundial és contrària a vacunar-se contra el Covid-19. En l'estudi, publicat a la revista Nature Medicine, han participat també la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH), el Vaccine Confidence Project de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), i Georgetown University Law School.





Per arribar a aquesta conclusió, s'ha dut a terme una enquesta de més de 13.400 persones a nivell mundial, sobretot en 19 països que s'han vist molt afectats pels contagis de la Covid-19.





Els investigadors han trobat que el 72% dels participants probablement acceptaria vacunar-se contra la Covid-19. De el 28% restant, el 14% es negaria a això, mentre que un altre 14% mostra dubtes, el que es traduiria en desenes de milions de persones que no es vacunarien, tot i saber que la vacuna és segura, eficaç i fiable.





Fins a la data, s'estan desenvolupant més de 90 candidates a vacuna contra la Covid-19, de les quals la meitat ja s'estan provant en humans. A el desafiament de desenvolupar una vacuna segura i eficaç, produir-la a gran escala i distribuir-la de manera equitativa, les autoritats sanitàries de tot el món han de ara considerar l'obstacle addicional de la reticència a vacunar-se.





Dels 19 països que han participat en l'enquesta, a la pregunta de si rebrien una "vacuna provada, segura i eficaç", el major nombre de respostes positives es van obtenir a la Xina (87%), on també es va obtenir la menor proporció de respostes negatives (0,7%).





A l'altre extrem es troba Polònia, on els enquestats van informar el major nombre de respostes negatives (27%), mentre que els enquestats russos van donar la proporció més baixa de respostes positives (55%). A Espanya, un 74% va respondre de forma positiva davant el 13% que es va mostrar reticent a vacunar-se i un 12% es va abstenir d'oferir la seva opinió.