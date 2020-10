Treballadors de l'escorxador de Mercabarna lluiten per evitar que l'Ajuntament tanqui la instal·lació

Els treballadors de l'empresa Condialmentserveis SL es concentren aquest dimecres a les portes de l'Ajuntament de Barcelona per intentar frenar el tancament de l'escorxador de Mercabarna, propietat majoritària del consistori que presideix Ade Colau. El tancament suposaria la pèrdua de 120 llocs de treball directes i uns 500 indirectes.









Els representants dels treballadors consideren que la decisió de Consell d'Administració de Mercabarna de tancar l'escorxador no està justificada, ja que, defensen, la mala gestió de la instal·lació és la que ha portat a la situació actual i que amb un canvi de gestió es podria millorar la situació econòmica de l'empresa, que pertany pràcticament íntegrament a administracions públiques, Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Estat central, amb un percentatge mínim d'autocartera.





A més, una empresa privada, AAG, ha presentat un projecte per quedar-se amb les instal·lacions i mantenir l'activitat de l'escorxador. No obstant això, des de les administracions, asseguren els representants dels treballadors, s'estan posant traves perquè aquest projecte, que salvaria molts llocs de treball, tiri endavant.





Anna Núñez, coordinadora del Barcelonès del sindicat Comissions Obreres Indústria de Catalunya, assegura que "l'Ajuntament, que és l'accionista majoritari, vol tancar la instal·lació, en part per una decisió de benestar animal. Però a efectes econòmics aquests suposa un seriós problema ja que es van a destruir molts llocs de treball ".





No obstant això, Núñez afirma que la mala gestió de la instal·lació és la que ha portat a aquesta situació. "Ha estat treballant durant molt de temps molt per sota de la seva capacitat real. I nosaltres tenim constància que hi ha diverses empreses que han demanat poder matar en aquestes instal·lacions i se'ls ha dit que no".





Davant la possibilitat de tancament, es va buscar una empresa privada que estigués interessada en fer-se càrrec de les instal·lacions. L'oferta està damunt de la taula, però segons la representant sindical "no s'ha fet arribar a el Consell d'Administració, de manera que la situació no ha canviat".





Després de la concentració d'aquest dimecres, els representants dels treballadors tenen previst reunir-se amb la presidenta de Consell d'Administració de l'escorxador, la regidora socialista Montse Ballarín, per fer-li arribar les seves reivindicacions i l'exigència que s'ofereixin solucions per als treballadors que es quedaran sense feina si la instal·lació s'acaba tancant.





Des Mercabarna s'assegura que l'escorxador ha generat pèrdues en els últims anys per diversos milions d'euros i que la inversió que s'han de fer per condicionar les instal·lacions a les exigències actuals dels responsables sanitaris són molt elevada s, de manera que les administracions públiques no poden fer-se càrrec d'elles.