Anticorrupció demana que la dona de Bárcenas ingressi a la presó

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat que la dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, entre a la presó per complir la condemna de 12 anys i 11 mesos de presó que ha imposat el Tribunal Suprem després de ratificar la sentència de l'Audiència Nacional pels primers anys d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005). També ha sol·licitat que ingressin immediatament en un centre penitenciari altres 10 condemnats les penes oscil·len entre tres i 17 anys de presó.





El Ministeri Públic ha realitzat aquesta sol·licitud al·legant risc de fuga d'aquests condemnats després de conèixer la sentència ferma de l'alt tribunal, han indicat fonts fiscals, malgrat que aquest ha rebaixat les penes imposades per l'Audiència Nacional en maig 2018 per la primera època d'activitats de la Gürtel (1999-2005).





Així, ha sol·licitat a la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional, com a tribunal sentenciador, executeu la sentència del Suprem i l'immediat ingrés a la presó un total d'11 condemnats, entre ells l'exdona de Francisco Correa, líder de la Gürtel i excap de Gabinet de l'Ajuntament de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (17 anys i vuit mesos de presó), l'exregidor d'aquest ajuntament Juan José Moreno (17 anys i dos mesos), l'exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 anys i quatre mesos), la que va ser administradora de les empreses de el Grup Correa Isabel Jordán (14 anys i 11 mesos), i el comptable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 anys i 10 mesos). També per a la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias (12 anys i 11 mesos), l'exconseller d'Immigració de la Comunitat de Madrid Carlos Clemente (set anys i nou mesos), i l'exregidor d'Estepona Ricardo Galeote (sis anys i sis mesos) .





Així mateix, Anticorrupció considera que l'advocat Antonio Villaverde (tres anys i 11 mesos), l'exdiputat Jesús Merino (tres anys i set mesos), el que va ser assessor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres anys), també haurien d'entrar immediatament en la presó.





Anticorrupció ja va sol·licitar presó provisional per aquests condemnats al maig de 2018, establint el límit per a realitzar aquesta petició en les condemnes superiors de cinc anys de presó. Tot i que el Suprem ha rebaixat les penes, fins i tot en el cas d'algun d'ells els ha fixat per sota d'aquest límit, la Fiscalia manté ara la seva postura i demanen presó perquè la sentència s'executi per a ells.





La Secció Segona de la sala penal no va acceptar llavors aquest criteri i va acordar deixar-los en llibertat amb mesures cautelars mentre el Suprem revisava els recursos contra la seva sentència.





IGLESIAS I SEPÚLVEDA VAN PAGAR UNA FIANÇA

En el cas d'Esglésies i de Sepúlveda (exmarit de l'exministra de Sanitat Ana Mato, considerada partícip a títol lucratiu per Gürtel), sí que van arribar a entrar a la presó, però tan sols van estar una mica més d'un dia al consignar les fiances de 200.000 i 100.000 euros, respectivament, que els va imposar el tribunal per eludir la presó.





Els que sí que es troben complint condemna des de llavors són l'extresorer de PP (condemnat a 29 anys i 1 mes de presó), l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 anys i tres mesos) i l'ex viceconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo (27 anys i 10 mesos). El tribunal de 'Gürtel' sí va estimar la petició d'Anticorrupció d'entrada immediata a la presó a l'considerar que existia risc de fuga.





Dilluns passat va transcendir la notícia que Bárcenas havia iniciat els tràmits per a sol·licitar el trasllat des de la presó de Soto de Real, en la qual es troba des de llavors, a la presó d'Alcalá Meco on previsiblement ingressaria en els propers dies la seva dona.





Quant als líders de la Gürtel, Francisco Correa (condemnat a 51 anys de presó) i el que va ser el seu número dos, Pablo Crespo (36 anys i 8 mesos), ja estaven a la presó en aquest moment, doncs van entrar en febrer de 2017, quan encara s'estava celebrant el judici pels primers anys de la trama corrupta, després de conèixer-se la sentència de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per les irregularitats en el muntatge de l'estand institucional de la Generalitat Valenciana a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) en les edicions de 2005 a 2009.





ALTRES CONDEMNATS

Així les coses, Anticorrupció no ha sol·licitat que ingressin a la presó altres 13 condemnats, com són l'advocat Luis de Miguel (9 anys i un mes de presó i que ja es troba a la presó per una altra causa), el denunciant de la Gürtel i exregidor de Majadahonda, José Luis Peñas (4 anys i nou mesos), o els treballadors de les empreses de Correa Alícia Mínguez i Javier Nombela (dos anys, un mes i 15 dies).





Tampoc el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez (1 any i 10 mesos) i la dona de López Viejo, Teresa Gabarra (1 any i sis mesos), l'extresorer d'Aliança Popular (AP) Àngel Sanchís Perales (1 any), el seu fill Àngel Sanchís Herrero (9 mesos), l'empleat de les empreses de Correa Ignacio Gall Alcántara (9 mesos), o l'exalt càrrec de la Comunitat de Madrid Jesús Calvo (sis mesos).





La petició de privació de llibertat no aniria dirigida contra els empresaris Jacobo Gordon (5 mesos) i Alfonso García Pozuelo (dos anys substituïble per multa), i l'exregidor de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández (11 mesos, dos substituïbles per multa), els quals van reconèixer els fets de l'acusació de la Fiscalia durant el judici. "Això no vol dir que la sentència no hagi de ser executada en els seus estrictes termes també respecte de la resta de condemnats per als que no procedeixi la suspensió de la condemna", aclareix la Fiscalia en un comunicat.