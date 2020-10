L'Audiència Nacional absol el major Trapero i a la cúpula dels Mossos

L'Audiència Nacional ha absolt el major Josep Lluís Trapero i a la cúpula dels Mossos d'Esquadra de les acusacions d'un delicte de sedició, amb l'alternativa de delicte de desobediència, per la seva presumpta col·laboració amb la Generalitat en el referèndum d'1 d'octubre de 2017.









La sentència també absol la resta dels comandaments que en aquells temps ocupaven els més alts càrrecs de la policia catalana. Així, han estat declarats no culpables l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, a què va ser segon a Interior, César Puig, ia la intendent Teresa Laplana.





La sentència, que compte amb el vot particular de la magistrada Concepció Espejel, no ha cregut els arguments de la Fiscalia, que sol·licitava 10 anys de presó per a l'expresident major dels Mossos, ja que defensava que Trapero va ordenar als policies sota la seva comandament facilitar la celebració del referèndum il·legal.





Igualment se li acusava de permissivitat a l'hora de frenar les manifestacions de el 20 de setembre d'aquest any davant les seus de diversos organismes oficials, com la Conselleria d'Economia, mentre agents de la Guàrdia Civil feien un registre per intentar confiscar documentació que demostrés que la Generalitat havia desviat diners públics pares la celebració del referèndum.