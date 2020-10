El Barça goleja el Ferencvaros i agafa aire per rebre al Reial Madrid

El FC Barcelona va arrencar la Lliga de Campions 2020/21 amb una còmoda victòria davant el Ferencváros hongarès, un equip feble que va intentar renéixer a la segona part, gràcies als gols de Leo Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri i Dembélé, que compren tranquil·litat per als culers abans del 'Clàssic' després de l'irregular començament en Lliga que ha posat en dubte el 'projecte Koeman'.





El conjunt blaugrana va saber patir i va saber gaudir quan va ser protagonista. No va ser un partit per tirar coets, malgrat el que digui el marcador, però sí que va ser una victòria treballada i amb centelleigs molt positius per a un Barça que va deixar resolt l'envit a la vora del descans. Messi i Ansu Fati, el nou tàndem ofensiu, va posar la seva signatura en els dos primers gols, tots dos amb rècord.





Messi va obrir el compte des dels onze metres -sis dels seus últims 11 gols han estat de pena màxima- després d'una jugada que no va deixar dubtes. El de Rosario va ser enderrocat a l'àrea i el defensa hongarès ni va protestar l'acció. El mateix Messi es va encarregar de marcar el 1-0 i convertir-se en el primer jugador en la història que anota en 16 edicions consecutives de la Lliga de Campions.





El gol va arribar després d'un ensurt del Ferencváros, tot just cinc minuts abans, amb un xut de Isael Barbosa que es va estavellar al pal. L'equip dirigit per Sergiy Rebrov, exmític jugador de el Dinamo de Kíev, no va tenir por al seu rival i va apostar per pressionar al camp contrari. La resposta del Barça va ser fer mal als espais amb la velocitat de Fati i va acabar donant resultat.





L'internacional espanyol, que va fer bones molles amb Trincao, un altre dels més destacats en la primera part, va posar la cirereta al seu bon partit amb una rematada inversemblant que va suposar el 2-0. Ansu Fati va marcar amb la canyella, fregant sense voler una pilota de De Jong que va ser pura fantasia. El segon gol va deixar el duel més que decidit malgrat que el Barça es quedés amb deu a la segona meitat. Fati, de passada, es va convertir en el jugador més jove a marcar a la 'Champions' League.





Abans que arribés la vermella a Gerard Piqué, justa al travar a Boli en un mà a mà amb Net, el Barça va ampliar la seva renda amb un xut ajustat de Coutinho. El brasiler va rebre un cop de taló de Ansu Fati i no va fallar en el llançament. El 3-0 va arribar deu minuts abans que els pupils de Koeman es quedessin amb un menys. El Ferencváros va aprofitar el penal en botes de Kharatin, però aquí van morir tots els seus intents.





Lluny d'enfonsar-i acréixer els seus dubtes, Koeman va a Busquets per assegurar el centre de camp i també a Pedri i Dembélé per guanyar frescor en els metres finals. El tècnic neerlandès ho va aconseguir, sobretot perquè jugaven amb deu i podia haver-se complicat el partit. El francès, que va deixar sense minuts al seu compatriota Griezmann, va acabar sent la referència a la banda dreta.





Va assistir a Pedri al 4-1, que va marcar en el seu debut a Europa, i va posar el definitiu 5-1 amb un bon xut quan el temps arribava a la seva fi. La producció de el gal no va poder ser millor per a un Barça que comença amb força la 'Champions' i que adquireix confiança abans d'afrontar el 'Clàssic' de dissabte que ve davant el Reial Madrid.





Alineacions:

Barça: Net; Sergi Roberto (Junior, min.62), Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic (Busquets, min.76), De Jong; Trincao (Dembélé, min.63), Coutinho (Araújo, min 71), Ansu Fati (Pedri, min.62); i Messi.

Ferencvaros: Dibusz; Civic (Heister, min.63), Kovacevic, Blazic, Botka; Kharatin, Siger, Laidouni (Somàlia, min.63); Nguen (Boli, min 71), Zubkov (Mak, min 71) i Isael.

Gols: 1 - 0, min.27, Messi, de penal. 2 - 0, min.42, Ansu Fati. 3 - 0, min.52, Coutinho. 3 - 1, min.70, Kharatin, de penal. 4 - 1, min.82, Pedri. 5 - 1, min.90, Dembélé.

Àrbitre: Sandro Schärer (SUI). Targetes grogues: Laidouni (min.32), Civic (min.44), Kharatin (min.85) i Kovacevic (min.90). Targeta vermella: Piqué (min.69).