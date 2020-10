Tots els partits llancen dures crítiques contra Abascal pel seu discurs durant la moció de censura

Tots els portaveus dels partits polítics que han pujat a la tribuna d'oradors de Congrés dels Diputats per exposar la seva opinió sobre la moció de censura presentada per Vox contra el Govern de Pedro Sánchez han llançat dures acusacions contra el líder de la formació ultradretana, Santiago Abascal.





El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha desqualificat a Vox titllant-lo de "ectoplasma del falangisme, el trumpismo i del cuñadismo" i li ha recordat que "la millor pàtria és una escola, la millor bandera, la bata d'un sanitari, i el millor patriotisme, pagar impostos ".





Per la seva banda, Laura Borràs, de JuntsxCat ha argumentat que rebutjaven la moció també per la "irresponsabilitat" que, segons la seva opinió, suposa plantejar una iniciativa d'aquest tipus en plena pandèmia, però alhora ha advertit a el Govern que no podia interpretar el seu 'no' a Vox com un suport a la seva gestió. "no els anem a censurar, però tampoc a aplaudir", ha dit, tirant en cara a l'Executiu de coalició que no hagi complert els compromisos per retornar a la política el conflicte català . Borràs ha reiterat que al "feixisme" que, al seu parer, representa Vox, no se li "ignora", sinó que "se'l combat amb els vots". "Ens tenen davant", ha dit.





CIUTADANS

Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha justificat el seu rebuig a la moció de censura argumentant que "la indignació i el cabreig" no són "un projecte polític", tot i que ha confessat que comparteix gran part de la diagnosi realitzat pel candidat de Vox, però deixant clar que els seus projectes i les seves idees d'Espanya i d'Europa no tenen res a veure.





També li ha retret que hagi titllat de "traïdors" a Ciudadanosper no donar suport la seva moció. "Si són dolents espanyols els que voten a partits que donen suport a el Govern i els que estem a l'oposició som uns traïdors i els únics espanyols són vostès, llavors què Espanya els queda? No els quedarà ni don Pelayo", ha ironitzat .





Després desqualificar el "discurs passat de moda de virus xinesos o conspiracions maçòniques", ha assenyalat que en les 15 hores que pot durar el debat de la moció poden morir a Espanya 150 per coronavirus i ha avisat que la població assisteix amb "vergonya" a aquest tipus de discussions polítiques, tenint en compte la situació de país.





Arrimadas ha dedicat part del seu discurs, sempre des del "respecte" als votants de Vox, a marcar distàncies amb el seu ideari. Així, ha recalcat que l'Espanya que ella defensa és molt més "moderna" i ha mostrat el seu rebuig el seu intent d'imposar un "model de família" i al seu constant utilització de la "crispació" i la "divisió". "Vostès estan còmodes en la crispació i cal superar-la, perquè si no serà un tsunami que arrasarà Espanya i ja sabem com acaba la història quan ens vam dividir en bàndols", ha lliscat, abans d'introduir també crítiques al discurs "antieuropeu" d'Abascal, recordant-li qui són els seus socis europeus.





PNB

El portaveu parlamentari de PNB, Aitor Esteban, ha denunciat "l'ús espuri" que ha fet Vox de la moció de censura i ha afirmat, utilitzant menys de dos minuts dels seus 30 minuts, que no anava a contribuir a donar "protagonisme a aquesta bestiesa ". És més, ha afirmat que Santiago Abascal "no és un candidat, és el no candidat".





"No anem a contribuir a un ús espuri de l'instrument parlamentari de la moció de censura per part d'un partit polític que presenta un candidat polític per eliminació, perquè no els quedava cap altre després de les carabasses que havien rebut d'altres persones als seus oferiments ", ha manifestat Esteban des de la tribuna d'oradors.





És més, Esteban ha recalcat que Abascal no aspira a ser investit ni a governar, "com ha fet explícit" i tampoc a "aconseguir el suport de cap grup polític". De fet, ha afirmat que Vox tampoc presenta un programa per "l'entesa entre diferents i aconseguir una majoria parlamentària" sinó una "barreja d'idees molt simples i contradictòries per a la sembra de jull i l'odi".





Després d'assegurar que Vox busca amb aquesta moció "molts minuts de televisió", ha retret a el partit de Vox que "declari que el règim de Franco va ser millor que el Govern actual" i que vulgui "il·legalitzar a qui no li agrada", "inclòs" el PNB.





A més, ha acusat Abascal de "presentar un moció de censura inútil en plena pandèmia ia la meitat d'una crisi econòmica i social galopant". Al seu entendre, ho fa amb el propòsit de convocar eleccions, cosa que, "complicaria encara més el panorama, retardant la presa de decisions".





"Abascal no és un candidat, és el no candidat. I el PNB no contribuirà a donar protagonisme a aquesta bestiesa de moció de censura. Evidentment votarem no", ha conclòs, deixant sense consumir 28 minuts dels 30 dels que disposava.





MÉS PAÍS

El líder d'Més País, Íñigo Errejón, ha retret a Vox seu "fantasmada" que suposa la seva moció de censura, que es presenta "contra l'Espanya de segle XXI", i ha traslladat al seu president, Santiago Abascal, que recorda al "pinxo de classe", que quan se li fa front es torna un "ploramiques" i un "covard".





"I Espanya no és un país per a covards", ha llançat i li ha recriminat que, amb el seu discurs, han evidenciat de nou que són "servils amb els de dalt i cruels amb els de baix". També els ha advertit que per molt que "l'oligarca es vesteixi de poble, oligarca es queda" i els ha acusat de "odiar la meitat d'Espanya".





Errejón ha lamentat que la formació d'Abascal parli de les pensions com si fossin un "llast", del feminisme com "càncer", carreguin contra el col·lectiu LGTBI o "difonguin notícies falses" contra els joves migrants perquè "els nazis surtin de caça" . Davant d'això, ha reivindicat que no van a tenir por de "uns senyorets consentits amb les seves brabuconades" i que, després d'aquest debat, el mateix surten amb una "lliçó" i és que "Espanya es els queda gran i no els té por" .





"A Espanya la nomenen molt però la volen poc", ha reblat el líder de Més País per advertir el Govern que derrotar la moció de censura no n'hi ha prou perquè el clima a Espanya s'està enrarint i els "reaccionaris creixen en una societat trencada" . En conseqüència, ha demandat que activin polítiques per fer un país més just des de l'Executiu ja Vox, "que no molesti".





Errejón ha retret a Abascal que la seva moció de censura "no té ni vots ni idees", el que constitueix "un drama" i explica que el debat se li "ennuegui", ja que de "recursos va fluix". Després de denunciar que el seu objectiu és convertir la política en "un fangar", li ha retret que anar contra les persones més vulnerables "no és de valents" sinó "mesquí", atès que la seva política és "intentar sembrar l'odi del penúltim amb el últim ". "Li he dit que la seva actitud és de perdonavides però crec que avui es va a anar a casa com bufó", ha tancat.





COMPROMÍS

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha titllat de "escombraries" la moció de censura, però ha celebrat com una "benedicció" que al menys serveixi per veure a les dretes, "la covarda, el penell i la feixista" , enfrontades.





Baldoví ha dit que aquesta iniciativa de Vox, a més de produir "indigestió intel·lectual", fa olor de "habitació tancada, a espectacle inútil, a fals victimisme, a indignació buida ia apocalipsi zombi".





Tot i reconèixer que és "legal i" legítima ", el diputat valencià ha criticat que estigui fent perdre" miserablement "el temps a tots." És una moció escombraries plena d'adjectius i buida de propostes ", ha resumit Baldoví, per confirmar la seva rebuig a la mateixa no sense abans qüestionar alguns episodis de la carrera política del seu candidat.





"Vostè votaria com a president a una persona sense ofici conegut que sempre ha viscut de la política alletat per Esperanza Aguirre i altres dirigents del PP?" , S'ha preguntat en al·lusió a Abascal, a què també ha refregat que cobrés "82.000 euros a l'any sense fer res", a el front del "xiringuito" que li van donar a la Comunitat de Madrid o que "acceptés diners" d'un "fosc grup iranià qualificat de terrorista en els seus inicis ". "Li confiaria a una persona així el Govern d'un Estat? No, doncs Compromís tampoc", s'ha reafirmat Baldoví, que ha conclòs la seva intervenció amb un "visca a Papa" per haver reconegut el dret de les persones de el mateix sexe a formar una família.





BNG

El diputat de el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) al Congrés, Néstor Rego, ha confirmat el seu rebuig a la moció de censura de Vox, un partit a què titlla de "totalitari i franquista" i que, segons la seva opinió, busca "eliminar" al discrepant. "La seva concepció de la democràcia és eliminar políticament, i amb enyorança de fer-ho físicament, a tots els que no coincideixin amb vostès", ha resumit. Segons la seva opinió, els de Vox són "uns imperialistes fracassats" i ha defensat el seu vot en contra de Santiago Abascal com un rebuig "a el feixisme i un sí a la llibertat".





GRUP MIXT

La majoria dels partits que conformen el Grup Mixt al Congrés, Coalició Canària, Nova Canàries, UPN, PRC i Terol ha, han desqualificat la moció de censura de Vox i han coincidit a assenyalar que no s'ha fet un "ús constructiu" de la mateixa. "És una provocació més", ha arribat a dir el diputat càntabre José María Mazón.





Els parlamentaris d'aquestes formacions han anunciat que votaran en contra i han carregat durament Santiago Abascal. Aquests diputats han insistit que la moció és inoportuna donada l'actual situació epidemiològica a Espanya per la crisi del coronavirus. "Vostès no coneixen el carrer, han de desconèixer el que opina la gent del que està passant, només escolten als seus 'hooligans', perquè el que fan és fer-nos perdre el temps a tots. Això retarda la majoria d'iniciatives parlamentàries", ha censurat Mazón.





En termes semblants s'ha expressat Quevedo, que ha posat en qüestió la "legitimitat" de la moció de censura i ha censurat el "llenguatge protogolpista" que, al seu parer, ha utilitzat Vox durant la seva intervenció. També ha retret a la formació d'Abascal que es referís a la pandèmia com "el virus xinès": "Si ocorregués una distòpia i vostès governessin, el primer que haurien de fer seria declarar la guerra a la Xina. Amb aquest llenguatge del senyor Trump els va a anar molt malament ".





Per la seva banda, la seva homònima de Coalició Canària, Ana Oramas, ha lamentat que aquest debat "no arribarà a res" i ha volgut posar el focus en l'actual moment perquè, segons ha dit, requereix de diàleg entre les diferents formacions "abans de que sigui tard ".





Per la seva banda, el diputat de Fòrum Astúries Isidro Manuel Martínez Oblanca ha mostrat el seu rebuig a la moció d'acord amb el seu pacte de coalició amb el PP que va dipositar davant la Junta Electoral, que inclou segons ha afirmat el compromís a donar suport a el líder del PP , Pablo Casado, com a candidat a la Presidència de Govern.





El diputat d'UPN Carlos García Adanero ha deixat clar que el seu partit "té un acord amb el Partit Popular i amb Ciutadans" i que, per extensió, els seus candidats a la presidència són els líders Pau Casado o Inés Arrimadas. Així, ha remarcat que "compleixen amb el seu compromís".





Un altre dels punts del discurs de Vox que més ha enfadat a aquestes formacions ha estat el de suprimir l'estat d'autonòmic. Referent a això, Mazón ha criticat que "vulguin acabar" amb Cantàbria com ja "va succeir" abans de l'actual model autonòmic. També el diputat d'UPN, Carlos García duaner, s'ha expressat en la mateixa línia i s'ha proclamat com un partit foralista i defensor de l'estat de autonòmic perquè "ha estat fonamental per al desenvolupament d'Espanya".

Pedro Quevedo també s'ha pronunciat en aquest sentit, i ha recordat que, abans de el model autonòmic, a les Canàries hi havia "abandó, pobresa i tracte colonial". "Això és el que ens proposen si ocorregués la distòpia", ha afegit.





Per la seva banda, el diputat de Terol ha, Tomás Guitarte, ha defensat la seva postura en contra de la moció de censura perquè, segons ha assegurat, Vox no té entre les seves propostes "solucions reals per a Aragó ni contra la despoblació". "La realitat autèntica no es correspon amb els paràmetres de la societat i economia que han presentat avui", ha sentenciat.





El diputat de la CUP, Albert Botrán, ha acusat Santiago Abascal, d'haver tingut durant la defensa de la seva moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez "el mateix fil argumental" utilitzat pel tinent coronel Antonio Tejero per protagonitzar l'intent colpista de l'23 de febrer de 1981. "amb el mateix fil argumental amb el qual vostè ha presentat avui la seva moció de censura, va defensar Tejero seu cop d'Estat. S on un problema per a la democràcia i per als drets aconseguits", ha manifestat Botrán.