El grup sanguini té relació amb el risc a contagiar-se de covid-19

Un estudi realitzat entre donants de sang catalans pel Banc de Sang i Teixits i la Universitat de Barcelona (UB) ha evidenciat la relació entre el grup sanguini i el risc de contraure el Covid-19, han informat els seus impulsors aquest dijous en un comunicat .













L'informe, que es publicarà al novembre a la revista 'Blood Transfusion', ha analitzat mostres de donants de sang que han passat el coronavirus i de pacients infectats i hospitalitzats; i ha conclòs que les persones tipus 0 estan més protegides davant el virus, mentre que les de tipus A tenen més risc.





L'investigador principal de l'estudi, Eduardo Muñoz, ha explicat que aquest fet es pot explicar perquè les persones de el grup 0 tenen més defenses --anticossos A i B-- contra els antígens amb què s'expressa el virus, mentre que els grups A tenen anticossos B, els grups B tenen anticossos A, i els grups AB no tenen anticossos.





"L'anomenada proteïna S de virus té una estructura similar a la dels grups sanguinis ABO, i això fa que, quan el virus arriba a l'organisme d'una persona de el grup sanguini 0, el seu cos reacciona utilitzant els anticossos que hi ha a la sang per atacar el virus, dificultant la seva propagació en el nostre organisme ", ha afegit Muñoz.





A més, segons els autors de la feina, "els grups sanguinis tenen influència no només en el risc de contagi sinó també en l'evolució de la malaltia" així com en el risc de mortalitat; i tenir un sistema immune fort i una producció adequada d'anticossos és clau per evitar contagis.