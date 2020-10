La meitat de la població espanyola acceptaria tornar al confinament si la segona onada es descontrola

La meitat de la població espanyola estaria d'acord en tornar a proclamar l'Estat d'Alarma si la 'segona onada' de COVID-19 es generalitza i descontrola, mentre que un 43 per cent aprovaria confinar de nou a tota la població, segons els resultats de la segona ronda de l'estudi 'COSMO-SPAIN', que coordina l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) des del Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) i que està impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).













La mesura amb més acceptació en cas de segon brot generalitzat seria 'unificar la normativa i les restriccions a nivell nacional', amb un 63 per cent de la població totalment d'acord, seguida de 'confinar les zones més afectades' (62 per cent) .





Segons els resultats, les mesures adoptades durant la pandèmia que major acord generen són l'ús obligatori de màscara (80 per cent d'acord) i les restriccions d'aforament i horari en bars, restaurants i locals d'oci: únicament un 10 per cent de la població diu estar en desacord amb les restriccions d'aforament en bars i restaurants, mentre que un 14 per cent no està d'acord amb aquesta mesura.





El 42 per cent dels enquestats està d'acord amb l'obertura dels centres educatius. Mantenir la llibertat de moviments entre províncies es considerava una bona mesura per al 40 per cent, però el moviment lliure entre països genera més desacord.





Sobre la vacunació, a la 1 ronda, realitzada a finals de juliol, el 70 per cent dels enquestats deia estar d'acord en vacunar-se de forma immediata si ja hi hagués una vacuna disponible i estigués indicada per les autoritats. En aquesta segona ronda, el percentatge descendeix i se situa en un 43 per cent. Entre les raons que les persones enquestades argüeixen són 'riscos per a la salut' (59 per cent) i 'crec que no serà eficaç' (16 per cent).





Pel que fa a l'ús d'una aplicació gratuïta de rastreig per al telèfon mòbil que li advertís si pot haver estat infectat amb el COVID-19, el percentatge de la població que diu que es la descarregaria es manté en més del 55 per cent.

EL 60% TÉ MOLTA PREOCUPACIÓ PEL COVID-19

La preocupació de la població respecte a la pandèmia segueix sent elevada: el 60 per cent de les persones participants indiquen 'molta o moltíssima' preocupació per la COVID-19. En tot cas, el nivell de preocupació ha disminuït respecte a l'enquesta anterior, i fins i tot ha augmentat lleument el percentatge d'enquestats que diuen que el virus i la malaltia els preocupa 'poc o gens'.





Les principals preocupacions es mantenen similars a la ronda anterior (possible saturació de serveis sanitaris, gent que no utilitza mascareta, hipotètics nous confinaments), però augmenten la preocupació per la situació econòmica i laboral: per exemple, a un de cada dos enquestats el preocupa molt poder perdre la feina.





A més, situacions que preocupaven menys a la població en la primera ronda de l'estudi (realitzada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost), com la salut física i mental, sortir al carrer o el tancament de centres educatius, han augmentat en aquesta segona ronda.





En general, la percepció de la població sobre l'evolució de la pandèmia ha empitjorat: un 47 per cent dels enquestats creu que el pitjor de la pandèmia ha de venir i un 31 per cent que ara (per finals de setembre) s'està vivint el pitjor. No obstant això, la percepció sobre la gravetat que tindria la malaltia en cas de contagiar-ha baixat: un 39 per cent considera que seria 'greu o molt greu', davant d'un 43 per cent de l'enquesta anterior, i només un 27 per cent de la població creu que les seves probabilitats de contagi són elevades o molt elevades.





D'altra banda, ha augmentat un 5 per cent la població que percep com a 'difícil o molt difícil "evitar el contagi i la infecció. Al voltant d'un 75 per cent dels participants considera que hi ha una alta probabilitat de contagi en llocs concorreguts en espais tancats; la percepció de risc es redueix quan el lloc, tot i ser concorregut, és un espai obert (52 per cent). Utilitzar el transport públic, reunir-se amb familiars o amics a casa o anar a un centre sanitari continuen sent situacions en què la percepció del risc de contagiar-és alta. A més, el 48 per cent de la població creu que és probable contagiar als centres educatius i el 45 per cent al treballar presencialment.





CONEIXEMENTS SOBRE EL coronavirus

En general, el coneixement sobre les formes de contagi és adequat i es manté alt. Sobre l'ús de la mascareta, el coneixement ha anat millorant al llarg del temps, però segueix havent-hi un 9 per cent que creu que cal llevar-se la màscara per tossir o esternudar. D'altra banda, el 95 per cent de la població sap que si té símptomes ha de quedar-se a casa.





A les preguntes sobre què farien en cas de ser contacte estret d'un positiu, el 74 per cent diria immediatament a centre de salut o al telèfon d'informació per seguir les seves indicacions, i el 54 per cent es aïllaria immediatament. No obstant això, un 17 per cent es aïllaria a casa però no de la seva família, i un 12 per cent diu que faria vida normal. Un 3 per cent de la població admet que no sap el que hauria de fer.





Un 78 per cent dels enquestats refereix que li és fàcil o molt fàcil trobar informació que necessita, i més del 80 per cent afirma que li és fàcil o molt fàcil entendre i seguir les recomanacions. La dificultat percebuda augmenta al valorar quan cal anar al metge per un problema sense relació amb el coronavirus, i a l'avaluar si la informació que donen els mitjans de comunicació és fiable.





L'adherència a les mesures preventives recomanades per les autoritats sanitàries segueix sent alta. Durant la setmana prèvia a l'enquesta, les mesures de prevenció que la població diu haver realitzat 'sempre' segueixen sent per aquest ordre: utilitzar mascaretes (90 per cent), rentar-se les mans i / o fer servir gel hidroalcohòlic (85 per cent), ventilar els espais tancats (84 per cent) i guardar distància física (80 per cent). El 72 per cent considera que evitar el transport públic és una mesura preventiva, i el 68 per cent diu haver evitat les reunions socials i familiars.





Una mica més del 40 per cent de la població busca informació sobre el virus i la malaltia entre 4 i 5 vegades al dia. Les fonts d'informació consultades han variat poc: telenotícies, internet i premsa segueixen sent les fonts d'informació més consultades, mentre que la informació procedent dels professionals sanitaris, l'OMS i el Ministeri de Sanitat continuen sent les que més confiança generen.





Un cop més, les xarxes socials es consulten bastant, encara que es confia poc en elles; el mateix passa amb els programes de debat de ràdio i televisió. En aquest sentit, preguntades sobre la confiança que els generen diferents institucions, les persones enquestades confien més en els científics (69 per cent), hospitals (58 per cent) i centres de salut (54 per cent).





La investigació, que va començar abans de l'estiu, va presentar al juliol els seus resultats preliminars, i a l'agost els resultats de la primera ronda. En aquesta segona ronda han participat 1.057 persones residents a Espanya, majors de 18 anys, amb un 49,6 per cent d'homes i 50,4 per cent de dones. L'enquesta es va realitzar entre el 22 i 25 de setembre. El treball s'està duent a terme en altres 31 països. 'COSMO-SPAIN' està coordinat per l'Institut de Salut Carlos III, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, l'OMS, la Universitat de Múrcia i la Universitat de Cadis.