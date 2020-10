El PP europeu celebra el gir de Casado al centre: "Espanya necessita un centre sense aliances radicals"

El president del Grup Parlamentari Popular al Parlament Europeu, Manfred Weber, ha felicitat aquest dijous al líder del PP, Pablo Casado, pel seu discurs en la moció de censura de Vox, de què ha destacat que representa un "centre sense aliances amb forces radicals "que" busquen la divisió".













"Avui Pau Casado ha demostrat el lideratge que Espanya necessita per frenar el populisme, derrotar el coronavirus i rellançar l'economia", ha assenyalat en un missatge publicat a la xarxa social Twitter en què també ha defensat que el nostre país "necessita un líder de centre sense aliances amb forces radicals que només busquen la divisió", en referència al partit de Santiago Abascal.





Durant la intervenció de Casado al Ple de la Cambra Baixa que debatia la moció de censura, el líder dels populars ha pronunciat un discurs molt dur contra Vox en què ha marcat distàncies amb aquest partit.





Després d'admetre que en aquests anys no ha contestat a les "provocacions" de Vox, entre altres coses, per respecte als seus votants, Casado ha retret a Abascal que presenti una moció "contra el partit que li va donar feina durant quinze anys", ja que anteriorment va ocupar càrrecs públics amb el PP.





Casado ha assenyalat a més que la tasca del PP és "impedir que minories radicals com la seva i la de Sánchez arrosseguin a país a un enfrontament" i la "ruïna econòmica".





Ha censurat que Vox advoqui per acabar amb l'Estat de les autonomies, que defensi la Constitució "per fascicles", no sencera, que defensi el "Spexit" (la sortida d'Espanya de la Unió Europea) i que s'aliï amb partits europeus que donen suport a l'independentisme català.

També ha assenyalat les diferències amb el PP respecte a les polítiques de medi ambient, la immigració o la igualtat entre homes i dones.