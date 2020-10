Un musical sobre la "Balada de la presó de Reading" evoca el 120 aniversari de la mort d'Oscar Wilde

El 30 de novembre de 190 moria en el seu exili de París un dels més grans escriptors en llengua anglesa de tots els temps: Oscar Wilde. La fama literària i el prestigi social no li van evitar l'oprobi de ser processat i condemnat per alguna cosa avui tan irrellevant, però que llavors resultava nefand, com la seva condició sexual (encara que sembli mentida, aquesta mateixa condició segueix sent perseguida en més setanta països del món). Aquest incident va donar al trast amb la seva carrera i fins i tot amb la seva vida familiar i el va obligar a abandonar la Gran Bretanya al sortir de presó. Però l'experiència deixaria una empremta inesborrable en la seva executòria literària amb dues obres emblemàtica. "De profundis" i la "Balada de la presó de Reading".









Aquest últim text ha servit d'inspiració a Estanis Aboal per recrear sobre l'escenari l'experiència carcerària de Wilde i ho ha volgut fer en forma de musical amb la col·laboració de Jesús Horcajo. El resultat en "Balada per 1 home mort" la quarta producció de Anònims Produccions (el van precedir "Vegans," Barbablava "i" Pols a la memòria ") i que es va estrenar a Sant Andreu de la Barca. Un detall no exempt de significació i que ve a trastocar, al nostre modest punt de vista molt afortunadament, la dinàmica de l'activitat teatral que tradicionalment anava de la gran ciutat a la perifèria provincial i ara i cada vegada més freqüentment fa el recorregut a la inversa.





La "Balada" de Wilde/Aboal/Horcajo s'ha assentat en un petit local de barri de Gràcia, el teatre Almeria, el pati o platea ha substituït les tradicionals butaques per taules i cadires, donant-li la forma i l'ambient d'un cabaret. L'escenari conserva la seva estructura a la italiana i disposa d'una succinta escenografia estructurada sobre la base de dos elements movibles que donen idea de l'context carcerari en què es desenvolupa l'acció durant hora i mitja.





Tal com ens van explicar, no pretén ser una obra biogràfica sobre l'experiència carcerària soferta per Wilde, encara que sí sobre la seva proximitat amb la mort, ja que va tenir com a company de cel·la a un condemnat a l'última pena els últims moments va compartir amb ell. Aquest context fa que la "Balada" quedi impregnada de moltes de les reflexions que l'escriptor irlandès va fer sobre alguns valors tan fonamentals en el seu temps amb ara mateix, com la vida, la llibertat o la justícia.





L'acció dramàtica es desenvolupa amb bon ritme, posant especial èmfasi en la forma en què Wilde va poder viure aquella etapa trista de la seva vida i la forma en què l'home de societat, desinhibit, culte, admirat i famós, es va relacionar amb els seus companys de captivitat, gent de l'hampa que havien comès greus crims. Fragments parlats i cantables se succeeixen harmoniosament i els sis intèrprets els desenvolupen amb bon to i excel·lent veu acompanyats per quatre músics que executen la partitura en viu.





"Balada per 1 home mort" és, per tot això, un musical o per ventura fins i tot una òpera de petit format que ha sabut captar amb intuïció i encert la tragèdia d'home que va voler estimar, però que no va ser comprès per això.