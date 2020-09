El Teatre Akadèmia ampliarà el seu aforament i renovarà la seva dotació tècnica en una temporada amb onze espectacles

Resulta esperançador la fe en el teatre de la Fundació Nando i Elisa Peretti que mantenen amb el seu suport la viabilitat i continuïtat d'aquest espai escènic singular situat cal Diagonal-Macià que és el Teatre Akadèmia. Després d'haver hagut de paralitzar una temporada que anava vent en popa, en què hi va haver una mitjana d'ocupació del 90%, amb entrades esgotades en 111 de les funcions, no només es reprèn l'activitat, sinó que ens sorprèn amb l'anunci de una profunda renovació de la seva arquitectura interior. En efecte, es proposa aconseguir un aforament de 100-110 espectadors (ara és únicament de 70) mitjançant un disseny circular anàleg, en petita mesura, a el dels teatres greco-romans, així com ampliar el material tècnic disponible amb equipaments audiovisuals, un potent mitjana server en el control amb múltiples sortides de vídeo que faran possible projectar en làser els elements escenogràfics, així com pantalles en moviment i càmeres en directe.









Un ambiciós projecte que, al menys pel que fa a l'aforament, pretén estar a punt al novembre o, com a molt tard, al febrer pròxim. Com és natural, aquesta nova capacitat de respectar, mentre durin les actuals circumstàncies, les limitacions d'aforament imposades per les autoritats, és a dir, que, de moment, només s'admetrà la presència de 35 espectadors, una xifra inversemblant per garantir la viabilitat de qualsevol espectacle, però la insuficiència cobreix la Fundació garantint a les companyies un suplement econòmic que, amb l'ingrés de taquilla, equivaldrà a el 100% de l'aforament.









Ha estat propòsit dels responsables de l'Akadèmia, amb Guido Torlonia al front -que va anunciar la seva continuïtat durant tres anys-, recuperar els espectacles l'estrena va quedar frustrat pel confinament i que podran ser vistos en aquesta nova temporada juntament amb altres projectes nous. Hi haurà en total onze espectacles, dels quals sis seran produccions pròpies ("L'home de la flors als llavis i ...", creació col·lectiva de Mario Gas, Àlex Casanovas, Montse Guallar i Xavier Ripoll a partir de L'uomo dal fiore in bocca de Luigi Pirandello, "la nit" i "Radionit", dirigides per Moreno Bernardi, un estudi sobre l'obra de Bernard-Marie Koltès, "la Venus de les Pells", de David Ives, considerada una de les millors obres de Broadway, que Polanski va adaptar a cinema i aquí dirigirà Torlonia; "l'olor eixordadora de l'blanc", amb direcció de Moreno Bernardi a partir de l'obra de Stefano Massini i "la llueix de l'Barocco», un cicle especial al voltant de la pintora caravaggista Artemisia Gentileschi que inclourà una conferència-concert amb música barroca a directe i la lectura d'Il cel i il sangue, de René de Ceccaty); una coproducció amb Vintana Teatre ( "Per un sí o per un no", de Nathalie Sarraute i amb direcció d'Elena Fortuny); 3 produccions externes ( "Winnipeg", de Laura Martel, dirigida per Norbert Martínez, que forma part de l'cicle "De Grec a Grec" i amb la qual s'iniciarà la temporada, que tracta de el viatge a Xile d'emigrants espanyols organitzat per Neruda; "Transbord", de Sebastià Portell, dirigida per Miquel Gorriz, sobre transsexualitat, identitat i gènere, i "Talking Heads", uns monòlegs que Alan Bennett que interpretaran i dirigiran Imma Colomer, Lurdes Barba i Lina Lambert); així com una proposta internacional de dansa i música: "Coreofonie".





En el transcurs de la presentació de la temporada es va fer públic un missatge d'Elsa Peretti en què la mecenes de teatre expressava la seva fe en la capacitat de les arts escèniques com a expressió de la llibertat i creativitat humanes.