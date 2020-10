Vergés avisa que el toc de queda no serà l'única mesura que adoptarà el Govern

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que els hospitals catalans "no estan en situació de col·lapse" pel coronavirus, però que s'hauran de reorganitzar.





En una entrevista de Catalunya Ràdio, Vergés ha dit que s'està demanant als hospitals afrontar el creixement de virus sense deixar de fer activitat ordinària: "Aquesta és la principal diferència amb el mes de març. La Covid estarà, i hem d'assumir tot aquest creixement, però no podem abandonar tota l'activitat de les altres patologies que hi ha ", de manera que la Conselleria vol preparar-se amb més espais i més professionals.





Per això, vol "contractar estudiants de medicina i infermeria d'últim curs" per als hospitals, com ja es va fer durant la primera onada.





TOC DE QUEDA

Pel que fa a un toc de queda a Catalunya, ha dit que serà "la primera mesura a proposar, però no l'única", quan el Govern doni a la Generalitat la possibilitat d'aplicar l'estat d'alarma.





Ha afirmat que aquesta mesura no durarà només dues setmanes: "És evident que en 15 dies no podrem fer un xoc tan gran com per tornar a la situació anterior sense res més".





I ha rebutjat que, després aplicar-se el toc de queda, es reobrin bars i restaurants: "Això no pot ser automàtic perquè són mesures independents".