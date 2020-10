La reunió entre el Papa i Pedro Sánchez se centra en assumptes com l'educació o el canvi climàtic

El president de Govern, Pedro Sánchez, i el Papa Francesc han mantingut una reunió al Vaticà durant una mica més de mitja hora en la qual s'han tractat temes com el canvi climàtic, l'actual, emergència sanitària, el procés d'integració europea o les migracions .





Després de la trobada, el Vaticà ha destacat l ' "oportunitat de diàleg constant" entre l'Església espanyola i el Govern de Sánchez després de la reunió que ha mantingut el mandatari espanyol amb el Papa al Vaticà aquest dissabte. És la primera vegada que Francesc rep a Pedro Sánchez, que ha mostrat el seu agraïment al Papa en un missatge en Twitter en el qual ha indicat: "Gràcies, @Pontifex_és per rebre'm al Vaticà. Coincidim a abordar la crisi ocasionada per la #COVID19 des del multilateralisme i amb una mirada social; protegint als més vulnerables i avançant, tota la societat unida, cap a un món més just i solidari".

Gracias, @Pontifex_es por recibirme en el Vaticano. Coincidimos en abordar la crisis ocasionada por el #COVID19 desde el multilateralismo y con una mirada social; protegiendo a los más vulnerables y avanzando, toda la sociedad unida, hacia un mundo más justo y solidario. pic.twitter.com/BMUGUXx2o8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2020

"Els col·loquis a la Secretaria d'Estat s'han dedicat a les relacions bilaterals i a les qüestions d'interès comú que afecten la Santa Seu i a Espanya. També ha subratllat l'oportunitat d'un diàleg constant entre l'Església local i les autoritats governamentals", han subratllat en un breu comunicat des de l'oficina de premsa de la Santa Seu.





Així mateix, s'han abordat alguns temes de caràcter internacional com "l'emergència sanitària actual, el procés d'integració europea i les migracions".





CANVI CLIMÀTIC

Per la seva banda, segons el comunicat facilitat l'oficina de premsa de presidència de el Govern espanyol, en la trobada s'han abordat qüestions d'interès comú com el multilateralisme, el canvi climàtic, les migracions i el pacte educatiu global.





A més, segons Moncloa, Sánchez i el Papa han mostrat la seva sintonia respecte a la necessitat de construir un món basat en la col·laboració i en la solidaritat. El cap de l'Executiu ha subratllat la importància de la cooperació entre els països, de multilateralisme, per fer front a reptes globals actuals com la justícia social i la sostenibilitat ambiental.





El president de Govern ha destacat que cada vegada és més necessari comptar amb la col·laboració d'un gran nombre de països per fer front als desafiaments globals, com l'actual pandèmia de la COVID-19 o el canvi climàtic.





En aquest sentit, Sánchez ha assenyalat l as similituds sobre la visió de la societat internacional que té el Govern d'Espanya i l'última encíclica de el Papa, 'Fratelli Tutti', ja que tots dos veuen un món on la cooperació i la solidaritat són necessàries, partint de la fraternitat.





Un altre dels punts en què han coincidit els dos dirigents, segons Moncloa, ha estat la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic. En concret, l'encíclica 'Laudatio si' recull la necessitat de lluitar, amb totes les armes possibles, contra l'emergència climàtica.





En aquest tema, Sánchez ha destacat que el Govern d'Espanya està a l'avantguarda i treballa en la responsabilitat intergeneracional, ja que el seu objectiu és que les generacions futures puguin seguir gaudint d'un planeta habitable i sostenible, a el temps que ha insistit que la emergència de la pandèmia no pot relegar aquest tema.





Així mateix, els dos dirigents han parlat de el nou Pacte d'Immigració i Asil en què treballa la Unió Europea que, segons Sánchez, ha de contemplar-se des la solidaritat i la responsabilitat, però especialment des de la humanitat, tema també tractat a 'Fratelli Tutti'.





En aquest sentit, el cap de l'Executiu ha detallat que el Govern considera clau abordar també la migració legal, cosa que no s'ha inclòs per ara en la proposta de la Comissió, que se centra en el control de la immigració il·legal. Sánchez ha defensat davant el Papa que cal oferir una resposta digna a les persones que volen venir a el continent europeu.





EDUCACIÓ GLOBAL

L'educació ha estat un altre dels assumptes abordat en la trobada. El cap de l'Executiu ha assenyalat que tots dos comparteixen la idea que la persona ha de situar-se al centre de l'acció educativa i que cal continuar treballant per reduir totes les bretxes que afecten les nenes ia les persones més vulnerables.





Així mateix, el president de el Govern ha insistit que cal fomentar la participació dels joves, les famílies i el conjunt de la societat en la tasca educadora, ja que és una eina fonamental per construir la justícia social i oferir una veritable igualtat d'oportunitats .





REGALS

Després de la reunió, que ha durat prop de 35 minuts, el Papa ha regalat al president de Govern, Pedro Sánchez, un relleu en bronze patinat que emmarca la figura d'una dona amb un nen en braços que entra a la columna de la Plaça de Sant Pere, unes grans mans entrellaçades en senyal de fraternitat i una barca encara a l'aigua amb migrants.





Segons l'explicació que ha adjuntat el Vaticà a l'objecte regalat, la frase inscrita en el marc 'Riempiamo li mani vaig altri mani' ( 'Omplim les mans d'altres mans') fa "referència a la crida constant de el Papa Francesc a l'acollida i a la misericòrdia ".





Així mateix, el Papa li ha obsequiat amb els escrits més importants que constitueixen el full de ruta del seu pontificat: l'exhortació apostòlica 'Amoris laetitia', sobre l'amor a la família així com les encícliques 'Evangelii Gaudium', 'Laudato Si' i l'última, 'Fratelli Tutti'.





Per la seva banda, Sánchez ha regalat a el Sant Pare un facsímil del 'Llibre d'hores' del bisbe Juan Rodríguez de Fonseca. Aquesta reproducció, l'original manuscrit data de segle XV, és un llibre de rés per a ús privat ricament il·lustrat.





Posteriorment, el president de el Govern s'ha reunit amb el secretari de Relacions amb els Estats, Monsenyor Paul Richard Gallagher, amb el qual ha abordat temes d'interès comú, subratllant per ambdues parts la voluntat de seguir aprofundint en l'estreta col·laboració existent, segons Moncloa .









PRIMERA TROBADA

Aquesta ha estat la primera reunió entre el Papa Francesc i el dirigent espanyol. L'última visita d'un president de Govern d'Espanya va ser el 15 d'abril passat de 2013 quan Mariano Rajoy i la seva dona, Elvira Fernández, van acudir al Vaticà només un mes després de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a Papa. El 2010, Benet XVI va rebre al Vaticà a José Luis Rodríguez Zapatero.





Sánchez ha arribat puntual, a les 09:12 hores, a la seva cita al Vaticà, acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, en una berlina de marca Masserati facilitada pel Govern italià, cosa habitual en aquestes ocasions. També hi era present l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Carmen de la Peña.





Res més baixar del cotxe oficial que ha aparcat al pati de Sant Damas han estat rebut pel regent de la Casa Pontifícia, Monsenyor Leonardo Sapienza. Tots dos anaven vestit de negre i portaven màscares negres en el respecte del protocol vaticà. La reunió amb el Papa ha tingut lloc, com és habitual, a la Biblioteca Privada del Palau Apostòlic.